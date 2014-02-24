Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

18 января 2017, среда, 13:46 – ИА СОЧИ-24



Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским.Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания Крыма является не дискуссионными неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущее российских регионов. Этоне вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – сказал пресс-секретарь президента.Он также ответил на вопрос о том, как Москва способствуетурегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова, Россия делает все возможное, чтобыспособствовать внутриукраинскому урегулированию. "Главное, чтобы самаУкраина не отказывалась от этих республик. Абсолютная блокада этих регионов вплане социальных обязательств, пенсий и тому подобное свидетельствует о том,что Киев скорее сам отказывается от Донбасса", – подчеркнул представительКремля и назвал урегулирование ситуации на Донбассе очень серьезной проблемой.Как писали Dni.Ru, накануне, 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложилакиевским властям отказаться от Крыма, для того чтобы вернуть Донбасс."Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Этоне две недели и не два месяца, но это война", – сказала бывшая летчица.Она также отметила,что "оптимальным вариантом" мирного решения проблемы будут переговоры междуРоссией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать недолжна, так как является политически несамостоятельной страной.Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего вмарте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмеченорекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались завоссоединение с Россией.

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