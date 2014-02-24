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Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

18 января 2017, среда, 13:46 – ИА СОЧИ-24

Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским.
Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания Крыма является не дискуссионным
и неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущее российских регионов. Это
не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", –  сказал пресс-секретарь президента.
Он также ответил на вопрос  о том, как Москва способствует
урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова,  Россия делает все возможное, чтобы
способствовать внутриукраинскому урегулированию. "Главное, чтобы сама
Украина не отказывалась от этих республик. Абсолютная блокада этих регионов в
плане социальных обязательств, пенсий и тому подобное свидетельствует о том,
что Киев скорее сам отказывается от Донбасса", – подчеркнул представитель
Кремля и назвал урегулирование ситуации на Донбассе очень серьезной проблемой.

Как писали Dni.Ru, накануне, 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила
киевским властям отказаться от Крыма, для того чтобы вернуть Донбасс.
"Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это
не две недели и не два месяца, но это война", – сказала бывшая летчица.
Она также отметила,
что "оптимальным вариантом" мирного решения проблемы будут переговоры между
Россией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать не
должна, так как является политически несамостоятельной страной.

Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего в
марте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмечено
рекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались за
воссоединение с Россией.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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