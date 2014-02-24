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Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

31 декабря 2016, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником шоу-программы "Международная пилорама". Ему пришлось отвечать на острые вопросы ведущего программы Тиграна Кеосаяна.
В эфире передачи
"Международная пилорама" пресс-секретарь российского лидера рассказал о реакции
Владимира Путина на его закрытые глаза. По словам Пескова, во время послания президента Федеральному собранию
камера поймала его с закрытыми глазами. До этого, отвечая на шутку
о том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Пескова
с закрытыми глазами, он заявлял, что в этот момент у него наступает
"максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза,
чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства.

"Это
суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды
на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой
момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды
она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом
эфире", – сказал он.После этого Пескову позвонил президент, который спросил его о том, как прозвучали некоторые акценты из его выступления. Он
говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете
они прозвучали?" Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется, прямо в цель,
достигло аудитории".


И
после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий
Сергеевич?" – продолжил Песков. Он признался, что не знал, что
ответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали
все время, Дмитрий Сергеевич". В ответ на вопрос ведущего программы
Тиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков
сказал: "Суицидальное". Пресс-секретарь президента России также прокомментировал ставшую мемом фразу главы МИД России Сергея
Лаврова "Дебилы, ...", которую министр произнес на одной из
пресс-конференции в адрес шумевших журналистов. Кеосаян спросил официального представителя Кремля, как бы тот перевел эту фразу. Песков ответил, что сказал бы "Козлы, …" Пресс-секретарь также пошутил о том, как в Кремле приветствовали победу Дональда Трампа на выборах президента США: "Да, гуляли три дня, рвали баяны".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В 2016 году власти продолжили последовательную борьбу с падкими на деньги чиновниками и бизнесменами. Самыми громкими делами, безусловно, стали взятка министра экономического развития Алексея Улюкаева и найденные у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко астрономические 8 миллиардов рублей. На фоне такой наглости меркнет даже арест губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют взятку в 400 тысяч евро...»

сегодня, 13:30
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

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