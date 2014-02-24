Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

31 декабря 2016, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником шоу-программы "Международная пилорама". Ему пришлось отвечать на острые вопросы ведущего программы Тиграна Кеосаяна.В эфире передачи"Международная пилорама" пресс-секретарь российского лидера рассказал о реакцииВладимира Путина на его закрытые глаза. По словам Пескова, во время послания президента Федеральному собраниюкамера поймала его с закрытыми глазами. До этого, отвечая на шуткуо том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Песковас закрытыми глазами, он заявлял, что в этот момент у него наступает"максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза,чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства."Этосуперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однаждына послании президента Федеральному собранию у меня наступил такоймомент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секундыона была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямомэфире", – сказал он.После этого Пескову позвонил президент, который спросил его о том, как прозвучали некоторые акценты из его выступления. Онговорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаетеони прозвучали?" Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется, прямо в цель,достигло аудитории".после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, ДмитрийСергеевич?" – продолжил Песков. Он признался, что не знал, чтоответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спаливсе время, Дмитрий Сергеевич". В ответ на вопрос ведущего программыТиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песковсказал: "Суицидальное". Пресс-секретарь президента России также прокомментировал ставшую мемом фразу главы МИД России СергеяЛаврова "Дебилы, ...", которую министр произнес на одной изпресс-конференции в адрес шумевших журналистов. Кеосаян спросил официального представителя Кремля, как бы тот перевел эту фразу. Песков ответил, что сказал бы "Козлы, …" Пресс-секретарь также пошутил о том, как в Кремле приветствовали победу Дональда Трампа на выборах президента США: "Да, гуляли три дня, рвали баяны".

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