Песков пошутил о своем "тайном визите" в Луганск

Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков.
Дмитрий Песков с иронией отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать обнародованную украинскими спецслужбами "сенсацию". "А я прямо из Луганска сейчас звоню. Это очередная утка, не обращайте внимания. А СБУ пусть работает, проверяет..." – пошутил представитель Кремля. В таком же тоне пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать сообщение СМИ о посещении Луганска помощником президента России Владиславом Сурковым. "Тоже пусть проверяют. Украинские налогоплательщики платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, пусть ими и занимается", – заявил Дмитрий Песков "Интерфаксу". Ответил Песков журналистам и на вопрос о контактах Внешэкономбанка с главой Kushner Companies, старшим советником президента США Джерадом Кушнером, о чем активно пишет американская пресса. По словам пресс-секретаря, Кремль не был в курсе этих связей, так как это – часть рутинной бизнес-деятельности ВЭБа. "Это деятельность банка, и банк верстает программу развития. Конечно, и правительство, и Кремль в курсе этой программы, потому что это очень важный и стратегический институт развития. Но рутинная работа, оперативный менеджмент – это исключительная прерогатива руководства банка", – пояснил Песков.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
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Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»