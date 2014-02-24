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Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля
22 февраля 2017, среда, 17:14 – ИА СОЧИ-24
Президент России в День защитника Отечества возложит венки к
Могиле Неизвестного солдата. Владимир Путин 23 февраля также встретится с военными
и с руководителями делегаций Военных спортивных игр. В графике российского
лидера значится и совещание с постоянными членами Совбеза. А завершит день
главы государства традиционный праздничный концерт, сообщил журналистам
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Российские военные, с которыми встретится в праздничный день
Путин, участвовали в морском походе российской корабельной авианосной группы к
берегам Сирии. "Они непосредственно завтра награждаться не будут. Но,
безусловно, Министерство обороны представляет традиционно особо отличившихся к
государственным наградам. Это обычная практика", – сказал Песков.Корабельная ударная группа Северного флота России, которую возглавил тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", 15 октября
2016 года вышла в район северо-восточной Атлантики. В нее были включены также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал
Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.На борту российского авианосца находились более 40 самолетов
и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября в бой вступили палубные самолеты
Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла
"Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, поразили более тысячи
двухсот объектов международных террористов на территории САР. С кораблей по целям
в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами. В феврале группа вернулась в
Североморск, напоминает РИА Новости.Первый весенний месяц также обещает быть весьма насыщенным
событиями. Как сообщил помощник президента России по международным делам Юрий
Ушаков, у Владимира Путина в марте запланировано много контактов с лидерами
других государств. Россию посетят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
президент Южной Осетии Леонид Тебилов, президент Армении Серж Саргсян, а также
глава Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.
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