Песков рассказал о новогоднем столе Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о новогоднем столе российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства встретит Новый год "более чем скромно". По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин предпочитает скромную и здоровую еду. "Президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента."Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", – отметил Дмитрий Песков. Также он отметил, что в праздники президент посвятит свое свободное время любимым видам спорта."Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", – рассказал представитель главы государства.Тем не менее, по словам Пескова, у Владимира Путина "практически не бывает выходных". "Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб – это ежедневные доклады", – сказал Дмитрий Песков.Напомним, ранее пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин встретит торжество "как все". При этом он выразил уверенность, что президент обязательно посмотрит свое новогоднее обращение в праздничную ночь, сообщает телеканал "МИР".
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У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»