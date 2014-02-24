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Песков рассказал о новом сроке Путина

20 января 2017, пятница, 08:46 – ИА СОЧИ-24

Песков рассказал о новом сроке Путина
Песков рассказал о новом сроке Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о грядущих выборах главы государства в 2018 году. Он выразил надежду, что действующий лидер Владимир Путин пойдет на новый срок.
"Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", – цитирует Дмитрия Пескова телеканал "Би-би-си". Представитель Кремля отметил, что его позиция по Владимиру Путину не изменилась с 2004 года, когда он отвечал на этот вопрос журналистам того же СМИ.Песков добавил, что России пошла бы на пользу серьезная оппозиция. По его мнению, в стране недостаточно "опытных профессионалов и политиков, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения".При этом пресс-секретарь затруднился ответить на вопрос об участии оппозиционера Алексея Навального в президентской гонке. "Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии, так что я не имею права делать такого рода заявления", – подчеркнул он. Прокомментировал представитель Кремля и победу бизнесмена Дональда Трампа в президентской гонке США. Песков не верит в улучшение отношений Москвы с Вашингтоном."Все что мы можем, так это выражать надежду. Мы хотим хороших отношений с Америкой. Считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами, вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном. Но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа – большой вопрос", – заключил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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