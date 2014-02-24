Песков резко ответил на новые санкции Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на Западе возобладает здравый смысл. "Не хотелось бы гипотетически рассуждать. Пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике вот этой санкционной риторики", – заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона приведут к крайне неблагоприятным последствиям для мировой экономики. "Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка", – пояснил он.Напомним, что информационное агентство Reuters узнало о новых санкциях в отношении Москвы. Как сообщалось, они будут включать в себя визовые ограничения и заморозку активов ряда физических и юридических лиц. В черный список попадут лица, которые, как полагают в Вашингтоне, ответственны за "значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и институтов демократии". Также в перечне окажутся те, кто каким-либо образом сотрудничал или сотрудничает с российским Минобороны и разведслужбами. Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менденес выступили с инициативой введения новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как заявили члены конгресса США, это станет наказанием для России за якобы вмешательство в ход американской предвыборной кампании.Никаких доказательств вины Москвы Вашингтон так и не представил. Не оказалось их и в опубликованном на днях американской разведкой докладе о "российских хакерских атаках". В Госдепе объяснили отсутствие доказательств в документе тем, что они "относятся к секретной информации".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»