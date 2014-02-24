Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков согласился с советником избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, заявившим о бессмысленности экономических ограничений. "То, что санкции имеют обратный эффект, причем для всех, об этом мы говорили неоднократно и давно", – цитирует Life.ru представителя Кремля.А вот слова Скарамуччи о готовности россиян есть снег отклика не нашли. "С метафорами можно согласиться, но русские предпочитают не снег есть, а вкусные деликатесы, которых становится все больше благодаря санкциям", – отметил Песков, по всей видимости, намекнув на рост числа высококачественных отечественных продуктов на фоне продовольственного эмбарго.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»