Петербуржцы расстроили Машу Распутину

Концерт Маши Распутиной, который был запланирован на 7 января в ДК им. Горького в Санкт-Петербурге, отменен. Как рассказал пресс-секретарь певицы, для мероприятия были сшиты новые костюмы. "Понятное дело, что она не в трансе, но она расстроена. Она готовилась к питерским концертам. Давно не была в Петербурге. Они позвонили, ну, что отмена. Ну, отменили и отменили, правды не добьемся", – цитирует Life78 представителя Распутиной. Отметим, что концерт организовывало не агентство, а частное лицо.
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Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»