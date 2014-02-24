ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"

30 марта 2017, четверг, 11:43 – СОЧИ-24

Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос".
Сионед внезапно упала, находясь в своей квартире. Ее гражданский супруг Дэниел и прибывшие медики в течение полутора часов пытались реанимировать женщину, однако все было бесполезно, передает The Sun. Родные Сионед отмечают, что она была невероятно талантлива. По словам ее брата, она пела в местном женском хоре CôrNarfon, а также планировала пройти отборочный этап для участия в британском шоу "Голос". Женщина умерла накануне кастинга. Отмечается, что Сионед уже участвовала в подобных телешоу. Ее брат рассказал, что больше всего она любила песни о любви, особенно в исполнении Селин Дион и Бетт Мидлер.
"Это настоящий шок для все нас, мы опустошены", – добавила тетя Сионед. Родные певицы подчеркивают, что она была всеобщей любимицей. Девушка планировала спеть на свадьбе близкого друга. Помимо музыкальной карьеры, Сионед много времени уделяла семье. Она собиралась свозить своих двоих детей и двоих детей Дэниела в Испанию. Теперь четверо ребятишек остались без матери.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:28
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью

Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»

сегодня, 12:16
Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов

Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова..»

сегодня, 11:59
На заводе в Москве произошел взрыв

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города..»

сегодня, 11:59
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте...»

сегодня, 11:44
Модель от радости показала грудь в прямом эфире

Чилийская модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь. Обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте, девушка совершила ошибку, начав прыгать в прямом эфире...»

сегодня, 11:43
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"

Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»

сегодня, 10:59
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»

сегодня, 10:45
Путин призвал в армию 142 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 142 тысяч граждан страны на военную службу весной 2017 года, передает РИА ФАН..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:28
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью

Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»

сегодня, 12:16
Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов

Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова..»

сегодня, 11:59
На заводе в Москве произошел взрыв

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города..»

сегодня, 11:59
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте...»

сегодня, 11:44
Модель от радости показала грудь в прямом эфире

Чилийская модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь. Обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте, девушка совершила ошибку, начав прыгать в прямом эфире...»

сегодня, 11:43
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"

Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»

сегодня, 10:59
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»

сегодня, 10:45
Путин призвал в армию 142 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 142 тысяч граждан страны на военную службу весной 2017 года, передает РИА ФАН..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.