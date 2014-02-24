Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину

4 марта 2017, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину

В Австралии молодая женщина пыталась утопить своих сыновей. На помощь детям пришел питбуль, который набросился на их мать.Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. 27-летняя австралийка,решив убить своих сыновей, привела двух мальчиков на реку Муррей. Когда женщинапогрузила детей в воду к ней подбежала собака и попыталась укусить.Пес отчаянно бросался австралийку, топившую собственных сыновей,однако один из мальчиков все же погиб. Тело пятилетнего ребенка недалеко отберега обнаружили спасатели. Второму малышу удалось выжить, передает Herald Sun.Местные жители шокированы произошедшим. Многие зналипогибшего мальчика. "Он был таким маленьким, это было ужасно, все было ужасно,и все здесь опустошены", – сказал один из знакомых.Женщину задержали. Ей предъявлены обвинения в покушении наубийство. Адвокат австралийки сообщил, что она смущена и расстроена. "Она незнает, что происходит, не с юридической стороны, а что случилось с ее детьми",– сообщил правозащитник, отметив, что женщина отказалась от освобождения подзалог.

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