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Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
4 марта 2017, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24
Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. 27-летняя австралийка,
решив убить своих сыновей, привела двух мальчиков на реку Муррей. Когда женщина
погрузила детей в воду к ней подбежала собака и попыталась укусить.
Пес отчаянно бросался австралийку, топившую собственных сыновей,
однако один из мальчиков все же погиб. Тело пятилетнего ребенка недалеко от
берега обнаружили спасатели. Второму малышу удалось выжить, передает Herald Sun.
Местные жители шокированы произошедшим. Многие знали
погибшего мальчика. "Он был таким маленьким, это было ужасно, все было ужасно,
и все здесь опустошены", – сказал один из знакомых.
Женщину задержали. Ей предъявлены обвинения в покушении на
убийство. Адвокат австралийки сообщил, что она смущена и расстроена. "Она не
знает, что происходит, не с юридической стороны, а что случилось с ее детьми",
– сообщил правозащитник, отметив, что женщина отказалась от освобождения под
залог.
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