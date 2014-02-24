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Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер

2 января 2017, понедельник, 18:44 – ИА СОЧИ-24

Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Питбуль в американском штате Флорида искусал семью из трех человек. Стражам порядка пришлось выстрелить в собаку и применить электрошокер.
По данным полиции, 52-летняя женщина захотела нарядить своего питомца
в свитер. При попытке это сделать питбуль на нее напал. Затем разъяренная собака
набросилась на ее мужа, который пытался отогнать животное. После этого
питбуль покусал сына хозяйки, который ударил пса по спине и шее.На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка выстрелили
в собаку дротиком с транквилизатором, но животному удалось пробраться
в дом, где находились двое детей. В итоге для поимки питбуля полицейским
пришлось применить электрошокер. Трое пострадавших госпитализированы.Стоит отметить, что
собаки этой бойцовой породы агрессивны и нередки случаи, когда они бросаются на своих хозяев. Именно поэтому в некоторых странах есть ограничения по поводу содержания питбультерьеров дома. Так, хозяева собак этой породы должны получать специальное
разрешение.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»
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