Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
2 января 2017, понедельник, 18:44 – ИА СОЧИ-24
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Питбуль в американском штате Флорида искусал семью из трех человек. Стражам порядка пришлось выстрелить в собаку и применить электрошокер. По данным полиции, 52-летняя женщина захотела нарядить своего питомца в свитер. При попытке это сделать питбуль на нее напал. Затем разъяренная собака набросилась на ее мужа, который пытался отогнать животное. После этого питбуль покусал сына хозяйки, который ударил пса по спине и шее.На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором, но животному удалось пробраться в дом, где находились двое детей. В итоге для поимки питбуля полицейским пришлось применить электрошокер. Трое пострадавших госпитализированы.Стоит отметить, что собаки этой бойцовой породы агрессивны и нередки случаи, когда они бросаются на своих хозяев. Именно поэтому в некоторых странах есть ограничения по поводу содержания питбультерьеров дома. Так, хозяева собак этой породы должны получать специальное разрешение.
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Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»