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План по Сирии назвали предвестником новой войны
29 декабря 2016, четверг, 12:30 – ИА СОЧИ-24
Россия, Иран и Турция согласовывают создание подконтрольных
им зон в Сирии. Однако подобный подход едва ли решит проблему, считает директор
Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров."Предполагается, что Россия и Иран будут контролировать
территории Башара Асада, Турция – северо-запад. Северо-восточную территорию
хотят взять под контроль сирийские курды. Получится ли у них это, неизвестно. Я
считаю такое разделение нереальным", – отметил эксперт в интервью
Национальной службе новостей.По мнению Семена Багдасарова, желание "отодвинуть"
американцев, договориться и прекратить войну понятно. Однако в итоге получится
лишь временное перемирие, которое позже вновь перейдет в войну, уверен эксперт.Как сообщалось ранее, Россия, Турция и Иран намерены
разделить Сирию на зоны влияния, а также обеспечить сохранение власти Башара
Асада при последующей передаче ее в руки преемника. Такое соглашение позволит
создать в Арабской республике федерацию, контролируемую алавитами, к которым
принадлежит и сам президент. По словам генерального директора Российского
совета по международным делам Андрея Кортунова, кандидаты на замену Асада уже
обсуждались, однако достичь итогового соглашения все же будет трудно.Россия и Турция пришли к соглашению по Сирии и разработали
всеобъемлющий план о примирении всех конфликтующих сторон. Согласно этому проекту,
с 29 декабря в стране будут прекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватить все районы Сирии, где идут боевые действия между
оппозиционными группировками и правительственными войсками.
Источник:
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