По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь человек
6 апреля 2017, четверг, 22:13 – СОЧИ-24
По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь человек
В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По результатам следственных действий, задержаны восемь подозреваемых.
Всего в ходе спецоперации ФСБ и МВД удалось задержать шесть человек в Санкт-Петербурге и двоих человек в Москве. Предположительно, к теракту могут быть причастны: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.В местах проживания подозреваемых проведены обыски. в ходе которых были обнаружены и изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания", а такжеогнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает Следственный комитет России. "В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", – уточнили в ведомстве. Расследование преступления продолжается.Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали.На данный момент, следователи установили личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу в вагоне метро. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По предварительной версии, молодой человек также подложил бомбу на станции метро "Площадь Восстания", но она была вовремя обнаружена.
В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По результатам следственных действий, задержаны восемь подозреваемых...»
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Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
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