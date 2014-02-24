По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского

30 декабря 2016, пятница, 19:58 – ИА СОЧИ-24



По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского

В Бразилии идет расследование исчезновения 59=летнего посла Греции Кириакоса Амиридиса, который вместе с женой Франсуазой находился в отпуске в Рио-де-Жанейро. Она рассказала, что дипломат ненадолго вышел из дома, после чего пропал. Полиция нашла на диване в их доме следы крови. Правоохранители считают, что речь может идти об убийстве.По делу был допрошен сотрудник полиции, передает РИА Новости. Кроме того, допросу подверглась супруга дипломата. Ранее стало известно, что в Рио в муниципалитете Нова-Игуасу была обнаружена машина, которую арендовал пропавший посол. Внутри – обгоревшее тело. Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза.Кириакос Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе 2016 года он принял обязанности посла Греции в Бразилии.

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