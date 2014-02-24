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По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции

11 января 2017, среда, 16:13 – ИА СОЧИ-24

По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции
По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции

В результате массового отравления людей "Боярышником" в Иркутске был задержан глава городской полиции Денис Черемисин. Он подозревается в халатности, которая повлекла за собой смерть по неосторожности двух и более лиц.Задержание Черемисина стало итогом расследования уголовного дела о массовом отравлении, передает "Газета.ru". Напомним, в результате происшествия пострадали более 100 человек, 77 из них скончались.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера"

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сегодня, 16:29
Как будут мирить Россию и Украину

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