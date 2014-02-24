По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции



Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян сегодня, 17:31 Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»

Брата Кадырова допросят по делу Немцова сегодня, 17:16 Двоюродный брат Рамзана Кадырова и командир батальона "Север" Алибек Делимханов прибыл на суд по делу об убийстве Немцова..»

Сеть шокирована рожденным в Мексике двухголовым мальчиком сегодня, 17:15 В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»

На востоке Москвы до смерти забили женщину сегодня, 17:14 В одной из московских больниц скончалась 54-летняя Светлана Г., которая была найдена без сознания 1 января..»



На юге Москвы экскаватор ушел под землю сегодня, 16:45 В Бирюлевском дендропарке во время реконструкции прудов произошло ЧП с экскаватором..»

Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера" сегодня, 16:30 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»

Как будут мирить Россию и Украину сегодня, 16:29 На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»

В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена сегодня, 16:14 На юге столицы оперативники ФСБ при поддержке СОБРа и ОМОНа штурмом взяли квартиру на Кировоградской улице. Там насильно удерживали группу наркоманов, называя квартиру реабилитационным центром...»