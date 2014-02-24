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По ДНК можно определить способности к чтению
30 марта 2017, четверг, 17:44 – СОЧИ-24
Исследователи выделили около 20 тысяч
вариантов ДНК, свойственных для детей, которым легко дается обучение чтению. В
эксперименте приняли участие 5825 детей 7–14 лет.
Ученые проанализировали участки их ДНК,
связанные с успехами в учебе. Затем они сопоставили результаты со способностями
этих детей к чтению, сообщает "Газета.Ru".
Выяснилось, что независимо от социально-экономического
статуса родителей и умственных способностей ребенка, соответствие определенных
вариантов генов и повышенной способности к чтению сохранялись. Примечательно,
что от генов способности к чтению зависят всего лишь на 5%. Однако, по словам
ученых, и этого довольно много.
Отметим, что от пола они зависят менее
чем на 1%. Исследователи подчеркивают, что полученная в результате открытия информация
будет полезна при работе с детьми, испытывающими трудности при обучении чтению.
Напомним, ранее ученые
из США приблизились к возможности произвольно выбирать пол будущего ребенка. В
этом им помог необычный ген в ДНК жуков-скарабеев. Обнаруженный
специалистами из университета Индианы в Блумингтоне ген DSX отвечает
за развитие мужских и женских половых признаков. Ученые уверены, что
и в человеческом организме должно быть нечто подобное.
Источник:
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