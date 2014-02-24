По ДНК можно определить способности к чтению

30 марта 2017, четверг, 17:44 – СОЧИ-24



По ДНК можно определить способности к чтению

Насколько хорошо ребенок научится читать, можно узнать по ДНК. Открытие сделали ученые из Великобритании.Исследователи выделили около 20 тысячвариантов ДНК, свойственных для детей, которым легко дается обучение чтению. Вэксперименте приняли участие 5825 детей 7–14 лет.Ученые проанализировали участки их ДНК,связанные с успехами в учебе. Затем они сопоставили результаты со способностямиэтих детей к чтению, сообщает "Газета.Ru".Выяснилось, что независимо от социально-экономическогостатуса родителей и умственных способностей ребенка, соответствие определенныхвариантов генов и повышенной способности к чтению сохранялись. Примечательно,что от генов способности к чтению зависят всего лишь на 5%. Однако, по словамученых, и этого довольно много.Отметим, что от пола они зависят менеечем на 1%. Исследователи подчеркивают, что полученная в результате открытия информациябудет полезна при работе с детьми, испытывающими трудности при обучении чтению.Напомним, ранее ученыеиз США приблизились к возможности произвольно выбирать пол будущего ребенка. Вэтом им помог необычный ген в ДНК жуков-скарабеев. Обнаруженныйспециалистами из университета Индианы в Блумингтоне ген DSX отвечаетза развитие мужских и женских половых признаков. Ученые уверены, чтои в человеческом организме должно быть нечто подобное.

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