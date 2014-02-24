По лицу можно определить признаки болезней

Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает. Медики полагают, что существенным индикатором состояния здоровья пациента является кожа его лица. Именно она отражает процессы, которые происходят в организме.Особенно это касается желудочно-кишечного тракта. По мнению специалистов, наличие прыщей на лице у людей старше 20 лет сигнализирует о проблемах с пищеварением и печенью. Кровоточивость десен свидетельствует о дефиците витамина С. От этой проблемы страдают в первую очередь люди, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие вредные привычки.Сухие волосы – верный признак того, что пора пополнить запасы витамина B7 в организме. Слишком бледные губы предупреждают об острой нехватке железа, передает РИА ФАН.Горизонтальные складки на лбу указывают на проблемы с пищеварением. Отечное лицо – необходимо проверить состояние щитовидной железы. А если человек хронически бледен, ему срочно требуется витамин В12.Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить рак с помощью одной капли крови. Как писали Dni.Ru, биологи научились находить на самых ранних стадиях следы раковых клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются.
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Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
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Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились...»
Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»