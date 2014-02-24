По России ударили 60-градусные морозы

На северные регионы России наступают аномально сильные морозы. Рекорд был зафиксирован в Югре – там температура опустилась до -62 градусов. Необычно низкий показатель был зафиксирован на столбиках термометра в Большом Ольховском месторождении. Об аномальных холодах сообщили в Департаменте общественных и внешних связей региона. "Пятьдесят восемь градусов в поселке Казым Белоярского района – вчера это было… Видимость практически никакая. Свежие данные – минус 62 градуса сегодня, Большое Ольховское месторождение. Это тоже Белоярский район", – цитирует главу департамента Елену Шумакову РИА Новости. По ее словам, аномальные морозы будут терзать регион до 23 декабря. Неблагоприятные погодные условия отразились и на жизни населения. В школах Югры отменены занятия, рейсы из местных аэропортов задержаны. Отметим, что аномальные морозы ударили сразу по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Почти во всех этих регионах температура воздуха резко опустилась на 20 градусов ниже положенной отметки.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»