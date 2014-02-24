Победитель "Своей игры" найден мертвым

7 февраля 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24



Победитель "Своей игры" найден мертвым

В Тольятти 5 февраля ушел из жизни эрудит шоу "Своя игра", журналист Андрей Жданов. 7 февраля тело мужчины в его квартире обнаружили родственники.Ждановскончался незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему должно былоисполниться 47 лет.Характер повреждений нателе погибшего позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельствасмерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал "День города". Точная причина смерти эрудитаустанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены.Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончилас собой. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой онаписала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого невинить в произошедшем.Отметим, выпускникЛитературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием втелевикторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда он впервые появился нателевидении, эрудит принял участие в 74 программах телепередачи.Ему удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011году эрудит выиграл главный приз –автомобиль. Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016года.

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