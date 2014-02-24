ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Победитель "Своей игры" найден мертвым

7 февраля 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24

Победитель "Своей игры" найден мертвым
Победитель "Своей игры" найден мертвым
В Тольятти 5 февраля ушел из жизни эрудит шоу "Своя игра", журналист Андрей Жданов. 7 февраля тело мужчины в его квартире обнаружили родственники.
Жданов
скончался незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему должно было
исполниться 47 лет.
Характер повреждений на
теле погибшего позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства
смерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал "День города". Точная причина смерти эрудита
устанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены.
Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончила
с собой. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой она
писала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого не
винить в произошедшем.
Отметим, выпускник
Литературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием в
телевикторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда он впервые появился на
телевидении, эрудит принял участие в 74 программах телепередачи.
Ему удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011
году эрудит выиграл главный приз –
автомобиль. Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016
года. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.