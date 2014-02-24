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Победитель "Своей игры" найден мертвым
7 февраля 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24
Жданов
скончался незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему должно было
исполниться 47 лет.
Характер повреждений на
теле погибшего позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства
смерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал "День города". Точная причина смерти эрудита
устанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены.
Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончила
с собой. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой она
писала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого не
винить в произошедшем.
Отметим, выпускник
Литературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием в
телевикторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда он впервые появился на
телевидении, эрудит принял участие в 74 программах телепередачи.
Ему удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011
году эрудит выиграл главный приз –
автомобиль. Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016
года.
Источник:
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