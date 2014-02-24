Почему американцы путают украинцев с корейцами

9 февраля 2017, четверг, 15:01 – ИА СОЧИ-24



Почему американцы путают украинцев с корейцами

Многим членам Конгресса США не хватает образования для ведения законотворческой деятельности. Такое мнение высказал политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский после удивительного заявления одного из конгрессменов.Эксперт прокомментировал ошибку американского конгрессменаМаксин Уотерс, которая выступила с громким заявлением, потрясшим общественность.Уотерс без тени сомнения обвинила Россию в нападении на Корею. "Понятно,что она перепутала Корею с Украиной. Но здесь дело гораздо глубже", -сказал Лозанский.По его мнению, все дело в необразованности конгрессменов.Сейчас американский законодательный орган имеет рейтинг около 10%, это означает,что только один из 10-ти американцев соглашается с тем, что Конгрессразбирается не только в политике, но и во внутренних делах, сказал политолог."Остальные считают, что это какая-то говорильня и большое количествочленов Конгресса недостаточно образованы для того, чтобы заниматься такойдеятельностью", – делает вывод Эдаурд Лозанский. Ранее издание Daily Express сообщило, что член палатыпредставителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс опозорилась в прямомтелеэфире заявив, что президент США Дональд Трамп не предпринимает никакихдействий в ответ на наступление России на Корею и этим провоцирует свой импичмент.Уотерс сказала, что не призывает действующего президентапокинуть свой пост, однако, по ее мнению, он сам все для этого делает. "Ядумаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народупридется задаться вопросом: "Что нам теперь делать?" – констатировалаконгрессмен.Интересно, что в этой же телепрограмме Уотерс забыланазвание сирийского города Алеппо. Она сумела вставить его в свою речь лишьпосле подсказки одного из помощников.Максин Уотерс уже привлекала к себе внимание журналистов. Вянваре 2017 года трансляция еевыступления в Конгрессе по непонятным причинам была прервана передачей российскоготелеканала RT. Тогда многие в США подумали, что это была шутка российских хакеров.

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