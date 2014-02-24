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Почему американцы путают украинцев с корейцами
9 февраля 2017, четверг, 15:01 – ИА СОЧИ-24
Эксперт прокомментировал ошибку американского конгрессмена
Максин Уотерс, которая выступила с громким заявлением, потрясшим общественность.
Уотерс без тени сомнения обвинила Россию в нападении на Корею. "Понятно,
что она перепутала Корею с Украиной. Но здесь дело гораздо глубже", -
сказал Лозанский.
По его мнению, все дело в необразованности конгрессменов.
Сейчас американский законодательный орган имеет рейтинг около 10%, это означает,
что только один из 10-ти американцев соглашается с тем, что Конгресс
разбирается не только в политике, но и во внутренних делах, сказал политолог.
"Остальные считают, что это какая-то говорильня и большое количество
членов Конгресса недостаточно образованы для того, чтобы заниматься такой
деятельностью", – делает вывод Эдаурд Лозанский. Ранее издание Daily Express сообщило, что член палаты
представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс опозорилась в прямом
телеэфире заявив, что президент США Дональд Трамп не предпринимает никаких
действий в ответ на наступление России на Корею и этим провоцирует свой импичмент.
Уотерс сказала, что не призывает действующего президента
покинуть свой пост, однако, по ее мнению, он сам все для этого делает. "Я
думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу
придется задаться вопросом: "Что нам теперь делать?" – констатировала
конгрессмен.
Интересно, что в этой же телепрограмме Уотерс забыла
название сирийского города Алеппо. Она сумела вставить его в свою речь лишь
после подсказки одного из помощников.
Максин Уотерс уже привлекала к себе внимание журналистов. В
январе 2017 года трансляция ее
выступления в Конгрессе по непонятным причинам была прервана передачей российского
телеканала RT. Тогда многие в США подумали, что это была шутка российских хакеров.
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