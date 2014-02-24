Почему человечество никогда не сможет победить рак

17 февраля 2017, пятница, 13:58 – ИА СОЧИ-24



Почему человечество никогда не сможет победить рак

С некоторых пор рак стал настоящим бичом человеческой цивилизации. Чем выше уровень жизни страны, тем выше процент онкологических заболеваний среди причин смертности населения. Dni.Ru разбирались, когда медицина победит страшную болезнь и возможно ли это с научной точки зрения?Дляначала напомним, что представляет собой рак. Это наши собственные клетки, покакой-то причине отказавшиеся выполнять свои функции и занявшиеся почтиисключительно размножением. В результате еще совсем недавно здоровый органоказывается поражен – теми самыми клетками.Со временем опухоль распространяется по всему организму, где – прорастаяветочками-метастазами, а где – отправляя своеобразные семена, клетки сосбившейся программой, вызывающие опухоли в местах, до которых они добираются.Кстати, именно этот механизм используют медики в своих экспериментах, когда надо вызвать рак у подопытного животного.Переддиагнозом все равныХотяпризнаки онкологических заболеваний встречаются даже в останках первобытныхлюдей, характер эпидемии рак приобрел лишь в последнее столетие.Врачи-оптимисты полагают, что раньше люди попросту не успевали дожить до тогомомента, когда у них мог развиться этот недуг – все-таки продолжительность жизни за100-200 лет заметно увеличилась. Врачи-пессимисты объясняют лавинообразноенарастание числа заболевших антропогенными факторами – плохой экологией,стрессами, техногенным облучением и увлечением пищевой,косметической и медикаментозной химией.Оба подхода одинаково иллюстрируют то обстоятельство, что раком могутзаболеть (и умереть от него) как рядовые граждане, так и звезды первойвеличины из мира политики или культуры. Марчелло Мастрояни и Патрик Суэйзи,Уолт Дисней и Жаклин Кеннеди, Жанна Фриске и Александр Абдулов – ни богатство,ни лучшие врачи не смогли уберечь их от болезни и смерти.Альтернативнаямедицина – шаманы, целители и прочие мистики – также бесполезны. Стив Джобс,например, узнав свой диагноз, отказался от оперативного вмешательства ипредпочел лечиться с помощью иглоукалывания, вегетарианства и прочих нерадикальныхпрактик. Результат – летальный исход, точно такой же, как у миллионовбезвестных жертв онкологических заболеваний.Иногдаслучаются и поистине странные совпадения: например, на протяжении десятилетиярак был "профессиональной" болезнью южноамериканских президентов. Глава АргентиныКристина Киршнер, президент Бразилии Дилма Русеф, лидер Парагвая Фернандо Луго…Этот список жертв онкологии дал основание президенту Венесуэлы Уго Чавесу, натот момент тоже заболевшему раком, обвинить в распространении страшной болезниЦРУ США. Но доказать ничего не удалось, причем вовсе не из-за того, что плохостарались. Выйдя в космос, покорив атом и научив машины думать, мы до сих порне знаем, как возникают онкологические заболевания и как их лечить.Темнавода во облацехСуществуетмножество разновидностей рака. Врачи перепробовали на них практически всеизвестные подходы и методы лечения. Рак пробовали лечить гипертермией, локальнонагревая пораженные области выше практически невыносимой для живых клетоктемпературы в 43 градуса. Кое-где до сих пор применяют обратную методику –криогенное охлаждение жидким азотом до -143 градусов. Лучевая ихимиотерапия, гомеопатический яд голубого скорпиона, лечебные травы, содовыерастворы и прочее, и прочее… Но больные продолжают умирать.Беспомощностьдокторов вполне можно понять – ведь до сих пор никто так и не понял причин,вызывающих онкологические заболевания. В позапрошлом веке была популярнапаразитарная теория, которой придерживался, например, знаменитый российскийученый, нобелевский лауреат в области медицины и изобретатель кефира ИльяМечников. Он и его единомышленники считали, что рост опухолей провоцируют какие-товнутриклеточные паразиты. В прошлом веке с развитием микроскопии,эта теорияпереродилась в вирусную гипотезу, которая многими врачами считается вполнерабочей и сегодня. По мнению ее адептов, подтвержденному серией наглядныхлабораторных опытов, рак – это вирусная инфекция. Однако медики XXI века восновном поддерживают новейшую мутационную гипотезу, согласно которой движущейсилой заболевания являются генетические сбои, вызываемые внешними факторами.Еслибольной хочет жить – медицина бессильнаТайнылечения рака, к сожалению, не исчерпываются загадочностью его этиологии. Вроссийских условиях к ней добавляются такие системные проблемы здравоохранения,как низкая медицинская культура населения, слабый уровень диагностики,распространенные ошибки в выборе тактики лечения и сами врачебные методики,способные серьезно ослабить даже самый здоровый организм.Вдругих странах – своя специфика: где-то лечение онкологии по карману далеко некаждому, где-то банально нет специалистов, лекарств и оборудования. Некоторыескептики уверены, что производить реально излечивающие рак лекарства совсем нетак выгодно, как торговать паллиативными препаратами, и фармацевтическиекомпании банально саботируют разработку и выпуск "таблетки от рака"."Ядумаю, мечты о том, что… болезнь удастся искоренить, – всего лишь иллюзия. Недумаю, что мы сможем победить рак", – заявил осенью прошлого года главаисследовательского департамента Датского онкологического общества ЙоргенОльсен, фактически расписавшись в бессилии современной медицины. Выходит,человечество обречено? Нет, закончить на столь печальной ноте значило быобмануть читателя. По мере взросления нашей цивилизации уже приходилосьпривыкать к болезням и приручать их, если уж не получается прогнать. Вспомнимо СПИДе – совсем недавно открытый вирус иммунодефицита человека уже всестороннеисследовали, выработали тактику борьбы с ним, и сегодня диагноз "ВИЧ" чаще всегообозначает хроническое вялотекущее заболевание, с которым люди живутдесятилетиями, не слишком теряя в комфортности жизни. Такая же судьба ждет ионкологических больных, надеются медики. Они рассчитывают "сделать" заболевание хроническим, а несмертельным."Современем наш арсенал методов расширится настолько, что в течение всей жизнипациента мы сможем атаковать болезнь с разных сторон. Нам удастся построитьмир, в котором от рака не будут умирать", – заявил прессе молекулярный биологуниверситета Копенгагена Мадс Даугор.Вэти обещания очень хочется верить, главное – чтобы будущее не принесло нам ещекаких-нибудь неприятных медицинских сюрпризов. Что, к сожалению, весьмавозможно, ведь эволюция патогенных бактерий и вирусов отнюдь не завершена, да ипросторы Солнечной системы, в которых человечество чувствует себя все болеевольно, могут преподнести нам множество неприятных неожиданностей.

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