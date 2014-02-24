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Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения

7 февраля 2017, вторник, 14:31 – ИА СОЧИ-24

Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения
Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения
Россия ежегодно тратит миллионы евро на содержание Европейского суда по правам человека и выплаты по решениям этого судебного органа. Между тем суд регулярно выносит вердикты по искам российских оппозиционеров, при этом закрывая глаза на нарушения прав человека в Донбассе.
Центр актуальной политики презентовал
доклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления",
в котором говорится о все большей политизированности и ангажированности решений
суда. Авторы документа напоминают, что в российском бюджете заложено 600
миллионов рублей на выполнение решений ЕСПЧ и обеспечение его деятельности.
Однако, многие решения ЕСПЧ, принятые за последние годы, заставляют серьезно
задуматься: насколько политизированными являются эти решения и почему деятельность
суда на российском направлении вызывает ажиотаж в западных СМИ.
Европейский суд по правам человека все чаще упоминается в
российской прессе и мировых СМИ в контексте России. К решениям ЕСПЧ Россия
относится со вниманием, как и к деятельности всех международных организаций, в
которые она входит, исправно выполняя свои обязательства, в том числе
финансовые, напоминает директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов. "В
то же время, делегация России в ПАСЕ лишена слова. Мы не имеем голоса на
площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ", – говорит
политолог.
"ЕСПЧ в отношении России действует ангажировано и
политически мотивированно. Деятельность органов Совета Европы на российском
направлении фактически является барометром напряженности в международных
отношениях".
Показательным является и то, что жители Донбасса стараясь
защитить свое имущество и что самое главное – право на жизнь, подали в ЕСПЧ 840
исков. Решений по ним нет никаких, напоминает Татаринов. При этом иски подаются
корректно, с соблюдением  всех
необходимых процедур. В тоже время российский оппозиционер Навальный выиграл
уже семь исков против России и ЕСПЧ постановил выплатить ему компенсацию в
размере 63 600 евро, в то время, как этом обычная сумма компенсаций по таким делам не
превышает 5 000 евро.
Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич
уверен, что резкий рост доли решений, принятых ЕСПЧ против России с развитием
кризиса в отношениях между Москвой и Брюсселем есть прямое свидетельство политизации
деятельности суда в Страсбурге. Другой специалист по конституционному праву,
юрист-международник Софоклис Я. Софокли полагает, что в последние годы Европейский
суд по правам человека отошел от своих основополагающих норм и принципов, и
перешел на ряд явно недружественных и вызывающе необъективных решений и
поступков по отношению к России.
"Решения ЕСПЧ стали неприкрыто ангажированными,
необъективными и провокационно политизированными".
Руководитель проекта "Новая жизнь" фонда "Гражданская
инициатива" Елена Еракина отмечает, что для жителей юго-востока Украины, в
течение трех лет испытавших на себе все тягости войны, ЕСПЧ являлся последней
надеждой в поиске справедливости и
защиты их прав. Еракина не понаслышке знает о проблемах Донбасса – она занимается
 юридической помощью пострадавшим в вооруженном
конфликте на Юго-Востоке Украины.
"За три года гражданского конфликта на Украине ЕСПЧ не
предпринял никаких мер для прекращения массовых нарушений прав обратившихся к
нему граждан".
Европейский суд по правам человека был основан в 1959 году для  обеспечения
исполнения  странами-членами  Совета Европы  положений
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  На момент подписания Конвенции и основания
ЕСПЧ в Совет Европы входило десять стран Западной Европы: Великобритания,
Франция, Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды,  Люксембург и Бельгия.  Идеология и направленность деятельности ЕСПЧ
отражала ценности, присущие государствам-основателям.

С расширением Совета Европы появилась целая категория   государств, которые   были вынуждены, с одной стороны, подчиняться
решениям ЕСПЧ, а с другой, не разделяли
ценностные  характеристики  его основателей и не располагали возможностью
эффективно воздействовать на его функционирование.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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