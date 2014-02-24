Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения

7 февраля 2017, вторник, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения

Россия ежегодно тратит миллионы евро на содержание Европейского суда по правам человека и выплаты по решениям этого судебного органа. Между тем суд регулярно выносит вердикты по искам российских оппозиционеров, при этом закрывая глаза на нарушения прав человека в Донбассе.Центр актуальной политики презентовалдоклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления",в котором говорится о все большей политизированности и ангажированности решенийсуда. Авторы документа напоминают, что в российском бюджете заложено 600миллионов рублей на выполнение решений ЕСПЧ и обеспечение его деятельности.Однако, многие решения ЕСПЧ, принятые за последние годы, заставляют серьезнозадуматься: насколько политизированными являются эти решения и почему деятельностьсуда на российском направлении вызывает ажиотаж в западных СМИ.Европейский суд по правам человека все чаще упоминается вроссийской прессе и мировых СМИ в контексте России. К решениям ЕСПЧ Россияотносится со вниманием, как и к деятельности всех международных организаций, вкоторые она входит, исправно выполняя свои обязательства, в том числефинансовые, напоминает директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов. "Вто же время, делегация России в ПАСЕ лишена слова. Мы не имеем голоса наплощадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ", – говоритполитолог."ЕСПЧ в отношении России действует ангажировано иполитически мотивированно. Деятельность органов Совета Европы на российскомнаправлении фактически является барометром напряженности в международныхотношениях".Показательным является и то, что жители Донбасса стараясьзащитить свое имущество и что самое главное – право на жизнь, подали в ЕСПЧ 840исков. Решений по ним нет никаких, напоминает Татаринов. При этом иски подаютсякорректно, с соблюдением всехнеобходимых процедур. В тоже время российский оппозиционер Навальный выигралуже семь исков против России и ЕСПЧ постановил выплатить ему компенсацию вразмере 63 600 евро, в то время, как этом обычная сумма компенсаций по таким делам непревышает 5 000 евро.Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевичуверен, что резкий рост доли решений, принятых ЕСПЧ против России с развитиемкризиса в отношениях между Москвой и Брюсселем есть прямое свидетельство политизациидеятельности суда в Страсбурге. Другой специалист по конституционному праву,юрист-международник Софоклис Я. Софокли полагает, что в последние годы Европейскийсуд по правам человека отошел от своих основополагающих норм и принципов, иперешел на ряд явно недружественных и вызывающе необъективных решений ипоступков по отношению к России."Решения ЕСПЧ стали неприкрыто ангажированными,необъективными и провокационно политизированными".Руководитель проекта "Новая жизнь" фонда "Гражданскаяинициатива" Елена Еракина отмечает, что для жителей юго-востока Украины, втечение трех лет испытавших на себе все тягости войны, ЕСПЧ являлся последнейнадеждой в поиске справедливости изащиты их прав. Еракина не понаслышке знает о проблемах Донбасса – она занимаетсяюридической помощью пострадавшим в вооруженномконфликте на Юго-Востоке Украины."За три года гражданского конфликта на Украине ЕСПЧ непредпринял никаких мер для прекращения массовых нарушений прав обратившихся кнему граждан".Европейский суд по правам человека был основан в 1959 году для обеспеченияисполнения странами-членами Совета Европы положенийЕвропейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На момент подписания Конвенции и основанияЕСПЧ в Совет Европы входило десять стран Западной Европы: Великобритания,Франция, Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Бельгия. Идеология и направленность деятельности ЕСПЧотражала ценности, присущие государствам-основателям.С расширением Совета Европы появилась целая категория государств, которые были вынуждены, с одной стороны, подчинятьсярешениям ЕСПЧ, а с другой, не разделялиценностные характеристики его основателей и не располагали возможностьюэффективно воздействовать на его функционирование.

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