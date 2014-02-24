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Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
1 марта 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24
Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок вместе коллегой из
Чехии Юрием Машталкой выступили организаторами слушаний в Европарламенте.
Депутаты намерены установить правду и поставить точку в расследовании трагедии
в Одессе и кровавых событий на Майдане в Киеве.
Татьяна Жданок заявила на слушаниях, что до Киев до сих пор
не предоставил никаких результатов расследования жуткого преступления в одесском
Доме профсоюзов. По ее словам, она 17 раз предпринимала попытку включить в
повестку Европарламента обсуждение ситуации с расследованиями одесской трагедии
в рамках дебатов по Украине.
"После событий в Одессе я написала письмо тогда главе
европейской дипломатии баронессе Кэтрин Эштон, от которой получила ответ, что
инциденты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к
ответственности", – сказала Жданок и добавила, что независимого
расследования преступлений националистов по-прежнему не проводилось. В
отсутствие официальных результатов расследования, сказала депутат, можно судить
о том, кто в этом заинтересован.
С момента страшной бойни в самом центре украинской столицы
прошло три года. Более ста мирных демонстрантов и силовиков были расстреляны
там в период 18-21 февраля 2014 года. Однако украинские власти до сих пор не
провели независимого, прозрачного и объективного расследования этого
преступления. Через два с небольшим месяца после бойни на Майдане на Украине
произошло другое жестокое преступление: 2 мая около 50 мирных демонстрантов
были убиты в Одессе. Они были расстреляны, забиты до смерти, отравлены и сожжены
заживо в Доме профсоюзов.
По словам коллеги Жданок, депутата Европарламента Юрия
Машталки, кому-то очень не хочется об этом говорить, а тем более найти виновных
и наказать их. "Со стороны Евросоюза этим преступлениям не было уделено
сбалансированного внимания", – сказал парламентарий. Глава мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на слушаниях в Брюсселе, в свою очередь,
подтвердил, что расследование событий на Майдане продвигается медленно.
Власти Украины хотят расследовать преступления в Киеве и
Одессе, но они этого не могут, заявил, в свою очередь, принявший участие в
слушаниях украинский политик, бывший министр внутренних дел Украины Василий
Цушко. В числе главных причин бездействия властей он назвал не только
деградацию и парализованность правоохранительной системы Украины, но и тот
факт, что в стране сегодня нарушен главный принцип – неотвратимость наказания.
Очевидно, что расследовать преступления в Киеве и Одессе может
только независимая международная миссия. В рамках политической части соглашения
об ассоциации с Украиной Евросоюз имеет право поставить перед властями в Киеве
вопрос о честном расследовании преступлений в Одессе и Киеве. Но почему-то
Брюссель, активно нападающий на Россию в связи с событиями на юго-востоке
Украины, в этом вопросе безмолвствует.
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