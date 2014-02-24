Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе

1 марта 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе

Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок вместе коллегой изЧехии Юрием Машталкой выступили организаторами слушаний в Европарламенте.Депутаты намерены установить правду и поставить точку в расследовании трагедиив Одессе и кровавых событий на Майдане в Киеве.Татьяна Жданок заявила на слушаниях, что до Киев до сих порне предоставил никаких результатов расследования жуткого преступления в одесскомДоме профсоюзов. По ее словам, она 17 раз предпринимала попытку включить вповестку Европарламента обсуждение ситуации с расследованиями одесской трагедиив рамках дебатов по Украине."После событий в Одессе я написала письмо тогда главеевропейской дипломатии баронессе Кэтрин Эштон, от которой получила ответ, чтоинциденты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены кответственности", – сказала Жданок и добавила, что независимогорасследования преступлений националистов по-прежнему не проводилось. Вотсутствие официальных результатов расследования, сказала депутат, можно судитьо том, кто в этом заинтересован.С момента страшной бойни в самом центре украинской столицыпрошло три года. Более ста мирных демонстрантов и силовиков были расстрелянытам в период 18-21 февраля 2014 года. Однако украинские власти до сих пор непровели независимого, прозрачного и объективного расследования этогопреступления. Через два с небольшим месяца после бойни на Майдане на Украинепроизошло другое жестокое преступление: 2 мая около 50 мирных демонстрантовбыли убиты в Одессе. Они были расстреляны, забиты до смерти, отравлены и сожженызаживо в Доме профсоюзов.По словам коллеги Жданок, депутата Европарламента ЮрияМашталки, кому-то очень не хочется об этом говорить, а тем более найти виновныхи наказать их. "Со стороны Евросоюза этим преступлениям не было уделеносбалансированного внимания", – сказал парламентарий. Глава мониторинговоймиссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на слушаниях в Брюсселе, в свою очередь,подтвердил, что расследование событий на Майдане продвигается медленно.Власти Украины хотят расследовать преступления в Киеве иОдессе, но они этого не могут, заявил, в свою очередь, принявший участие вслушаниях украинский политик, бывший министр внутренних дел Украины ВасилийЦушко. В числе главных причин бездействия властей он назвал не толькодеградацию и парализованность правоохранительной системы Украины, но и тотфакт, что в стране сегодня нарушен главный принцип – неотвратимость наказания.Очевидно, что расследовать преступления в Киеве и Одессе можеттолько независимая международная миссия. В рамках политической части соглашенияоб ассоциации с Украиной Евросоюз имеет право поставить перед властями в Киевевопрос о честном расследовании преступлений в Одессе и Киеве. Но почему-тоБрюссель, активно нападающий на Россию в связи с событиями на юго-востокеУкраины, в этом вопросе безмолвствует.

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