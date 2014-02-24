Почему людей бесит чавканье

3 февраля 2017, пятница, 15:01 – ИА СОЧИ-24



Почему людей бесит чавканье

Слышать, как кто-то прихлебывает кофе или громко чавкает яблоком, многим людям не особенно приятно. Однако есть те, кого подобные звуки приводят в настоящее бешенство, и американские ученые узнали, наконец, что не так с этими людьми.Неврологическое заболевание под названием мисофония (то есть "отвращение к звукам") давно вызывало интерес у ученых, однако до сих пор его природа так и не была установлена. "Часто людей с этим недугом считают просто чересчур чувствительными. Но теперь есть подтверждение, что этому есть неврологическое объяснение", – отмечает один из авторов открытия, клинический психолог Дженнифер Джо Браут из медицинского института в Северной Каролине. Исследование ученых показало, что раздражение от чавканья и других бытовых звуков связано с повышенной активностью определенной зоны мозга, отвечающей за эмоции и их управление, сообщает Current Biology. К такому выводу они пришли на основе эксперимента. Так, испытуемых разделили на две группы – в первую вошли те, кто не страдал мисофонией, а во вторую – те, у кого наблюдалось это расстройство. Всем участникам предложили послушать три категории звуков – нейтральные (например, шум дождя), раздражающие, но не вызывающие типичной реакции мисофоников (например, детский плач) и те, которые выводят из себя только людей с этим неврологическим недугом. Пока испытуемые прослушивали звуки, ученые регистрировали уровень их мозговой активности с помощью магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что на две первые группы звуков все участники реагировали примерно одинаково. А вот третья группа звуков – жевательные и дыхательные шумы – вызывала резкое повышение мозговой активности в миндалине и гиппокампе только у мисофоников. Кроме того, эти "эмоциональные" зоны мозга отличались у них и по структуре – в них было больше соединений. Ученые также пришли к выводу, что во время прослушивания бытовых звуков мисофоники испытывают сильнейший стресс – частота пульса и сердечных сокращений у них резко повышается. Это состояние по силе равно встрече с диким животным или публичному выступлению. То есть пока кто-то наслаждается вкусным яблоком, сидящий рядом мисофоник буквально сходит с ума.

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