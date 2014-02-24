Почему Лукашенко устроил демарш

9 февраля 2017, четверг, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Почему Лукашенко устроил демарш

Какая кошка пробежала между двумя братскими странами и почему отношения России и Белоруссии перешли в режим острой конфронтации? Одну из версий озвучил эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец: он уверен в том, что виной всему экономические проблемы Белоруссии.Энергосубсидий и доходов от перепродажироссийских нефтепродуктов не хватает, чтобы поддержать на плаву экономикуБелоруссии, поэтому глава государства Александр Лукашенко решился на обострение отношений с Россией. По словам эксперта ВШЭ, он вочередной раз переводит внутренние проблемы в политическое русло и перекладываетответственность на соседнюю страну.За последние три года ВВП Белоруссии вдолларовом эквиваленте упал на 40%, притом что Москва долго продавалаМинску нефть фактически по демпинговым ценам. Россия началасокращать поставки черного золота на белорусские НПЗ из-за нарушений условий контракта Минском, который направляет часть топлива в ЕС и на Украину. Некрасиво Лукашенко поступает и сроссийским газом, за который к тому же не платит в полном объеме: задолженностьБелоруссии за голубое топливо уже превысила 500 миллионов долларов. Кроме того, Минск и Москва по-разному видят евразийскуюинтеграцию. Белорусское руководство с одной стороны, справедливотребует равного доступа на российский рынок и получает его. С другой стороны, Минскпрактически полностью закрыл свой рынок для российского бизнеса по всей линейкетоваров и услуг, отметил Болкунец.На этом фоне в начале февраля Александр Лукашенко пошелчуть ли не на открытый конфликт с Россией, правда, не забыв напомнить о дружеских отношениях с Владимиром Путиным. На большой пресс-конференции вМинске 3 февраля он обвинил Москву в ослаблении российско-белорусских связей, сообщил о якобы нарушении с ее стороны договора в экономической сфере. ВКремле эти заявления назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включаякоммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров. Поводом для недовольства Лукашенко стал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины, произведенной вМинской и Могилевской областях. Глава Белоруссии предложил российской сторонедосконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводитьограничительные меры. Также Лукашенко поручил своим силовым структурамвозбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, чем очень удивил чиновников ведомства. Помнению белорусского президента, Данкверт нанес ущерб его стране, запретив поставки продуктовпитания в Россию.Болкунец уверен: без поддержки Москвы белорусская экономика несостоятельна. "Россия – крупнейший инвестор,кредитор и главный рынок сбыта для белорусской продукции. Гарантом военной,энергетической и экономической безопасности Белоруссии сегодня также являетсяРоссия", – сделал вывод эксперт.

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