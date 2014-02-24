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Почему Лукашенко устроил демарш
9 февраля 2017, четверг, 17:00 – ИА СОЧИ-24
Энергосубсидий и доходов от перепродажи
российских нефтепродуктов не хватает, чтобы поддержать на плаву экономику
Белоруссии, поэтому глава государства Александр Лукашенко решился на обострение отношений с Россией. По словам эксперта ВШЭ, он в
очередной раз переводит внутренние проблемы в политическое русло и перекладывает
ответственность на соседнюю страну.
За последние три года ВВП Белоруссии в
долларовом эквиваленте упал на 40%, притом что Москва долго продавала
Минску нефть фактически по демпинговым ценам. Россия начала
сокращать поставки черного золота на белорусские НПЗ из-за нарушений условий контракта Минском, который направляет часть топлива в ЕС и на Украину. Некрасиво Лукашенко поступает и с
российским газом, за который к тому же не платит в полном объеме: задолженность
Белоруссии за голубое топливо уже превысила 500 миллионов долларов. Кроме того, Минск и Москва по-разному видят евразийскую
интеграцию. Белорусское руководство с одной стороны, справедливо
требует равного доступа на российский рынок и получает его. С другой стороны, Минск
практически полностью закрыл свой рынок для российского бизнеса по всей линейке
товаров и услуг, отметил Болкунец.
На этом фоне в начале февраля Александр Лукашенко пошел
чуть ли не на открытый конфликт с Россией, правда, не забыв напомнить о дружеских отношениях с Владимиром Путиным. На большой пресс-конференции в
Минске 3 февраля он обвинил Москву в ослаблении российско-белорусских связей, сообщил о якобы нарушении с ее стороны договора в экономической сфере. В
Кремле эти заявления назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая
коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров. Поводом для недовольства Лукашенко стал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины, произведенной в
Минской и Могилевской областях. Глава Белоруссии предложил российской стороне
досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводить
ограничительные меры. Также Лукашенко поручил своим силовым структурам
возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, чем очень удивил чиновников ведомства. По
мнению белорусского президента, Данкверт нанес ущерб его стране, запретив поставки продуктов
питания в Россию.
Болкунец уверен: без поддержки Москвы белорусская экономика несостоятельна. "Россия – крупнейший инвестор,
кредитор и главный рынок сбыта для белорусской продукции. Гарантом военной,
энергетической и экономической безопасности Белоруссии сегодня также является
Россия", – сделал вывод эксперт.
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