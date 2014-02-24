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Почему Меланья Трамп ненавидит мужа
24 января 2017, вторник, 15:00 – ИА СОЧИ-24
Статья в немецком издании – отражение негативного отношения
и страха, которые испытывает не только европейский, но и американский истэблишмент
перед возможными действиями президента США. Последней каплей для них стала
инаугурационная речь Дональда Трампа, считают наблюдатели. Канцлер Германии Ангела Меркель восприняла инаугурационную
речь Трампа как оскорбление. По ее мнению, это предательство всех ценностей, на
которых может быть основано сотрудничество Германии с США. Канцлер потребовала
от Трампа придерживаться "международных правил и уважительного отношения к
партнёрам", пишет Frankfurter Allgemaine.Меркель подчеркнула, что "трансатлантическое
партнёрство со временем будет становиться важнее, чем это было до сих пор, и
она будет над этим работать". У Германии есть намерения в рамках своего
президентства в G20 выполнить свои обязательства, напомнила канцлерин. Немецкие
СМИ, подхватив начатую Меркель тему, заговорили о "факеле демократии,
которому нельзя дать погаснуть“ - и
который, как они уверены, пытается задуть новый американский президент. Надо отметить, что "градус неадеквата" в главных
СМИ Германии после инаугурации американского президента близок к критическому. К
примеру, Die Welt опубликовала статью с заголовком „Насколько сильно
ненавидит мужа Меланья?“. "Эксперты" издания пришли к выводу, что,
поскольку первая леди смотрела на супруга отсутствующим взглядом, он ей
неприятен. И вообще, она с таким лицом, да ещё и в голубом костюме,
"выглядела снежной королевой". Материал для их исследований – многочисленные твиты противников Трампа. Читатели по достоинству оценили "креативность"
авторов. Комментируя заметку, они отметили: Welt скатился уже на уровень
"картинок для выживших из ума" в домах престарелых.Тем временем европейский правые возлагают свои надежды на
укрепление президента Трампа. На мероприятии группы "Европа наций и
свободы" ( ENF ) в Кобленце они пришли к выводу, что новый президент США
показал выход из тупика. Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле
Пен нашла сходство программы ее партии с тем, что говорит новый президент США. А
лидер голландских правых Герт Вилдерс заявил о начале "патриотической
весны" в Европе.
Источник:
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