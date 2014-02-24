Почему Меланья Трамп ненавидит мужа

24 января 2017, вторник, 15:00 – ИА СОЧИ-24



Почему Меланья Трамп ненавидит мужа

Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации.Статья в немецком издании – отражение негативного отношенияи страха, которые испытывает не только европейский, но и американский истэблишментперед возможными действиями президента США. Последней каплей для них сталаинаугурационная речь Дональда Трампа, считают наблюдатели. Канцлер Германии Ангела Меркель восприняла инаугурационнуюречь Трампа как оскорбление. По ее мнению, это предательство всех ценностей, накоторых может быть основано сотрудничество Германии с США. Канцлер потребовалаот Трампа придерживаться "международных правил и уважительного отношения кпартнёрам", пишет Frankfurter Allgemaine.Меркель подчеркнула, что "трансатлантическоепартнёрство со временем будет становиться важнее, чем это было до сих пор, иона будет над этим работать". У Германии есть намерения в рамках своегопрезидентства в G20 выполнить свои обязательства, напомнила канцлерин. НемецкиеСМИ, подхватив начатую Меркель тему, заговорили о "факеле демократии,которому нельзя дать погаснуть“ - икоторый, как они уверены, пытается задуть новый американский президент. Надо отметить, что "градус неадеквата" в главныхСМИ Германии после инаугурации американского президента близок к критическому. Кпримеру, Die Welt опубликовала статью с заголовком „Насколько сильноненавидит мужа Меланья?“. "Эксперты" издания пришли к выводу, что,поскольку первая леди смотрела на супруга отсутствующим взглядом, он ейнеприятен. И вообще, она с таким лицом, да ещё и в голубом костюме,"выглядела снежной королевой". Материал для их исследований – многочисленные твиты противников Трампа. Читатели по достоинству оценили "креативность"авторов. Комментируя заметку, они отметили: Welt скатился уже на уровень"картинок для выживших из ума" в домах престарелых.Тем временем европейский правые возлагают свои надежды наукрепление президента Трампа. На мероприятии группы "Европа наций исвободы" ( ENF ) в Кобленце они пришли к выводу, что новый президент СШАпоказал выход из тупика. Лидер французской партии Национальный фронт Марин ЛеПен нашла сходство программы ее партии с тем, что говорит новый президент США. Алидер голландских правых Герт Вилдерс заявил о начале "патриотическойвесны" в Европе.

СОЧИ 24