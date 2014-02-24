Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы

20 января 2017, пятница, 21:45 – ИА СОЧИ-24



Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы

Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей.С конца 2016 года компания задолжала московским властям 1,9 миллиардарублей. Кроме того, как сообщают СМИ, в адрес должника направлена претензия запросрочку платежа, что является основанием для обращения в суд. Это третийслучай на московском рынке, когда оператор не смог своевременно исполнить обязательныйплатеж городу. Мэрия уже расторгала договор с оператором "Никэ", который послеэтого обанкротился, а также уведомляла о расторжении договора оператор "Олимп",который после почти года судебных разбирательств заключил с городом мировоесоглашение и вернулся на рынок.Еще недавно казалось, что в Москве вот-вот появится новыйкрупный игрок "наружки". Холдинг "Гема", как казалось, превращается вкомпанию-гиганта, претендуя по оборотам доходов от размещения рекламы на званиекрупнейшего в Восточной Европе. В 2011году "Гема" через дочку – компанию "Авто Селл" – сперва стала подрядчикомметрополитена по размещению рекламы, а спустя два года уже другое юридическое лицохолдинга – ООО "ТРК" – началоактивно завоевывать рекламные пространства на улицах российской столицы,превратившись в одночасье в короля outdoor-рынка.По сообщениям СМИ, успехи компании неслучайны. Но в игра вмонополию в итоге не получилась. Сначала обанкротилась компания-рекламщик вметро, затем на дно стала уходить и "наружка". "Чтобы работать на рекламномрынке, надо его знать. Звучит банально, но другого рецепта, чтобы быть активными успешным, просто нет", – комментируют неудачи компании эксперты отрасли.Именно тем, что новоиспеченный почти что лидер в отрасли появился искусственно,не зная особенно рынка и его технологий, и объясняются провалы "Гемы", в первуюочередь, в метро.Сотрудничество с подземкой давало компании карт-бланш:богатый рекламный инвентарь, о котором многие операторы в других странах, гдедействуют более строгие правила, могут только мечтать. Но что-то пошло не так. Ужеспустя год реклама в московской подземке стала пропадать. Высокие цены оставилиза чертой многих рекламодателей, которые стали искать другие пути дляпродвижения своих товаров и услуг.В отсутствии спроса и желая оправдать свой новый статус нарынке "Гема" не нашла ничего лучше, как обклеить все вагоны рекламой своегоавтомобильного холдинга. Притчей во языцех стало обильное появление рекламышикарных немецких авто, так и дразнящих людей в переполненных вагонах подземкив час пик, призывая пересесть пассажиров, еле втискивающихся в вагоны настанциях "Выхино" или "Тимирязевская" в дорогостоящие модели немецкогоавтопрома.Насколько после такого неоднозначного пиара выросли продажиавтодилера судить сложно. Однако формально реклама в метро была, другое дело –какая. "Вместо того чтобы передать свое право рекламных продаж кому-то насубподряд, компания решила сама заняться доселе неизвестным ей бизнесом, вот ирезультат", – говорит один из экспертов рынка.Когда к концу своей деятельности "Авто селл" перешла наактивный демпинг, ситуацию уже ничто не могло спасти. На рекламных площадяхпоявились красивые виды Москвы с небольшой надписью ГЕМА. В итоге убытки отэтой красоты стал нести московский метрополитен, и, как следствие, в августе2015 года со скандалом подземка разорвала отношения со своим партнером, а перваяласточка "Гемы" в рекламе – "Авто селл" в скором времени была объявленабанкротом.Но не только метро стало тормозить двигатели "Гемы". Нелучшим образом шли дела и на основном рынке наружной рекламы. Аукционы2013-2014 годов на право размещения наружной рекламы вывели "Гему" в одного излидеров рынка по количеству размещенных в Москве конструкций. При этом ухолдинга были все шансы оказаться единоличным лидером, если бы не интересыдругих крупных игроков рынка. Тем не менее у "Гемы" были большие планы.Подписание контрактов победителей аукционов с городом прошло в торжественнойобстановке в Красном зале исторического здания Мэрии на Тверской. При этомсостоялись смотрины всего менеджмента "Гемы" как команды серьезных идолгосрочных инвесторов. Ведь в бюджет города за 10 лет они пообещали принести22,5 миллиарда рублей.Вместе с тем, некоторые участники и эксперты полагают, что"Геме" в результате аукционов достались не самые лучшие места. "Это рекламныеместа второго, третьего сорта, включая спальные районы, которые не отличаютсявысокой доходностью", – отмечает один из экспертов. В то же время многиесоглашаются с тем, что даже имея такой актив можно неплохо заработать. Помнению специалистов, в таких густонаселенных районах главное – найтиперспективного рекламодателя для такой аудитории и выстроить грамотныекоммуникации.Но и здесь трактор "Гемы" с маркой "ТРК" наехал напрежние грабли. Не имея широкого штата сотрудников, ее услуги по цене оказалисьнамного выше, чем у конкурентов, а поиск перспективных рекламодателей, да ивообще работа с рекламодателями – не очень успешными. Отсюда и пустующие щитысо слоганом "Я свободна". Хотя по сообщениям СМИ, власти города шли навстречукомпании, даже после смены руководства в профильном департаменте мэрии. Вомногом это обусловили и общий спад в экономике и масштабные работы пореконструкции центра города и вылетных трасс столицы. Так, например, год назадпо условиям договоров сумма платежа за право использовать билбордыбыла сниженаоператору почти на миллиард рублей.Но даже несмотря на административную и финансовую поддержку,бизнес "Гемы" в наружной рекламе так до конца и не запустился. Количествопустующих щитов превысило объем тех, что находятся в реальном обороте. Да и кпоследним стало все больше вопросов со стороны ФАС относительно размещаемойрекламы. В итоге в декабре 2016 года стало известно о просрочке платежей заочередной год, а в январе Департамент СМИ и рекламы устал ждать нового виткамотора "Гемы" и посчитал договоры с ее "дочкой" расторгнутыми. Но вэтом году компании не было предоставлено никаких скидок вопреки крикам в рядеСМИ об очередных поблажках, и сейчас "Геме" ждать очередных преференций отмосковских властей, судя по всему, не стоит. А сама "Гема", как уже очевидно,платить не собирается. Ибо – нечем.Однако этот игрокотнюдь не теряет надежды остаться на рекламном рынке столицы. В автопарке"Гемы" неожиданно повернулся ключ зажигания в новом суперкаре под названием"Трейд компани". Имея за плечами скандальный бэкграунд, "Гема" вновь оказаласьоператором рекламы в метро. Все развели руками, но произошло это в результатескандала и обычного повышения цены, ведь подтверждения опыта и деловойрепутации на аукционных торгах не требуется. Компания научилась играть ва-банк– видимо, эта игра все же стоит свеч. Весь вопрос теперь в том, когда теперьслучится очередное громкое банкротство на московском рекламном рынке.ООО "ТРК" получило от московских властей право наэксплуатацию около полутора тысяч рекламных мест, став, таким образом, одним изкрупнейших операторов наружной рекламы. Ранее сообщалось, что компания незаплатила Москве за использование рекламных конструкций по договорам 2013-2014 годов.

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