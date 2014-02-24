Почему от Трампа сбежал главный советник

14 февраля 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24



Почему от Трампа сбежал главный советник

Первая громкая отставка в Белом доме так или иначе связана с Россией. Помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечки о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.В Кремле знаковую отставку комментировать отказались. Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело США. "Мы никоимобразом не хотели бы это комментировать. Это внутренние дела американцев,администрации президента Трампа, это не наше дело", – заявил Песков.ПредседательГосдумы Вячеслав Володин не увидел в отставке советника Трампа российскогоследа. "Вы в этом усматриваетероссийский след? Я – нет", – сказал он журналистам.Сдержанные комментарии по поводу отставки Майкла Флинна вкоридорах российской власти компенсируют нешуточные страсти, разгорающиеся в самомБелом доме и в американской прессе. Флинн осознал то, что он попроступревращается в "козла отпущения", так прокомментировала его уход старшийсоветник президента США Келлиэн Конуэй."Ситуация перестала быть устойчивой из-за того, что отставнойгенерал-лейтенант передал неполную информацию вице-президенту Майклу Пенсу отелефонном разговоре с российским послом в Вашингтоне", – констатировалаКонуэй.Скандал вокруг ключевого советника президента понацбезопасности разгорелся несколько дней назад. В прессу просочиласьинформация о том, что Майкл Флинн якобы вел телефонные переговоры с посломРоссии в США Сергеем Кисляком об отмене антироссийских санкций. Причем разговор дипломата с человеком Трампа состоялся еще до инаугурации 45-гопрезидента США. Опубликованную в Washington Post информацию Флинн сначалаопроверг, а затем уточнил, что такой вопрос мог быть затронут, однако он этогоне помнит. Вскоре после этого советник подал в отставку и Дональд Трамп принялее.Получается, что Флинн был чуть ли не засланным казачком вБелом доме, который хотел подыграть России, полагают некоторые американскиеполитологи. Но вице-президент Майкл Пенс в попытке вывести его на чистуюводу довел дело до того, что Флинн был вынужден поплатиться своей высокойдолжностью.Некоторые наблюдатели увидели в отставке главного сторонникароссийско-американского потепления признаки несамостоятельности Трампа. Такогоне исключает и председатель комитета Совета Федерации по международным деламКонстантин Косачев. "Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и егопоследовательно загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новуюадминистрацию сверху донизу", – написал политик на своей странице в Facebook.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношенияРоссии и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно. "Внезависимости от инцидента с Флинном инерционный маховик в США, который нацеленна маргинализацию России, пока еще вращается в деструктивную сторону", -заключил Слуцкий. Карьеру Майкла Флинна в качестве представителя президентскойкоманды называют самой короткой в современной истории США. Американцы в соцсетехшутят, что в их холодильниках еще не испортилось молоко, купленное в деньинаугурации Дональда Трампа. А россиянам оправдания Флинна перед отставкойнапомнили коронную фразу из культового советского фильма: "Так не бывает: тут– помню, тут – не помню".Исполняющим обязанности своего советника по национальнойбезопасности Трамп назначил отставного генерала Джозефа Келлога, которыйконсультировал кандидата-республиканца по внешнеполитическим вопросам во времяпрезидентской кампании. Но это назначение в окружении Трампа называютвременным.

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