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Почему от Трампа сбежал главный советник
14 февраля 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
В Кремле знаковую отставку комментировать отказались. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело США. "Мы никоим
образом не хотели бы это комментировать. Это внутренние дела американцев,
администрации президента Трампа, это не наше дело", – заявил Песков.Председатель
Госдумы Вячеслав Володин не увидел в отставке советника Трампа российского
следа. "Вы в этом усматриваете
российский след? Я – нет", – сказал он журналистам.Сдержанные комментарии по поводу отставки Майкла Флинна в
коридорах российской власти компенсируют нешуточные страсти, разгорающиеся в самом
Белом доме и в американской прессе. Флинн осознал то, что он попросту
превращается в "козла отпущения", так прокомментировала его уход старший
советник президента США Келлиэн Конуэй.
"Ситуация перестала быть устойчивой из-за того, что отставной
генерал-лейтенант передал неполную информацию вице-президенту Майклу Пенсу о
телефонном разговоре с российским послом в Вашингтоне", – констатировала
Конуэй.
Скандал вокруг ключевого советника президента по
нацбезопасности разгорелся несколько дней назад. В прессу просочилась
информация о том, что Майкл Флинн якобы вел телефонные переговоры с послом
России в США Сергеем Кисляком об отмене антироссийских санкций. Причем разговор дипломата с человеком Трампа состоялся еще до инаугурации 45-го
президента США. Опубликованную в Washington Post информацию Флинн сначала
опроверг, а затем уточнил, что такой вопрос мог быть затронут, однако он этого
не помнит. Вскоре после этого советник подал в отставку и Дональд Трамп принял
ее.
Получается, что Флинн был чуть ли не засланным казачком в
Белом доме, который хотел подыграть России, полагают некоторые американские
политологи. Но вице-президент Майкл Пенс в попытке вывести его на чистую
воду довел дело до того, что Флинн был вынужден поплатиться своей высокой
должностью.
Некоторые наблюдатели увидели в отставке главного сторонника
российско-американского потепления признаки несамостоятельности Трампа. Такого
не исключает и председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Константин Косачев. "Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его
последовательно загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую
администрацию сверху донизу", – написал политик на своей странице в Facebook.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношения
России и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно. "Вне
зависимости от инцидента с Флинном инерционный маховик в США, который нацелен
на маргинализацию России, пока еще вращается в деструктивную сторону", -
заключил Слуцкий. Карьеру Майкла Флинна в качестве представителя президентской
команды называют самой короткой в современной истории США. Американцы в соцсетех
шутят, что в их холодильниках еще не испортилось молоко, купленное в день
инаугурации Дональда Трампа. А россиянам оправдания Флинна перед отставкой
напомнили коронную фразу из культового советского фильма: "Так не бывает: тут
– помню, тут – не помню".
Исполняющим обязанности своего советника по национальной
безопасности Трамп назначил отставного генерала Джозефа Келлога, который
консультировал кандидата-республиканца по внешнеполитическим вопросам во время
президентской кампании. Но это назначение в окружении Трампа называют
временным.
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