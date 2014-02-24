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Почему Порошенко так сильно боится Трампа

20 февраля 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24

Почему Порошенко так сильно боится Трампа
Почему Порошенко так сильно боится Трампа
Депутат Верховной рады Андрей Артеменко сообщил, что американский лидер Дональд Трамп единственный, кто может повлиять на Петра Порошенко и даже вынудить его оставить пост президента Украины. Парламентарий считает, что Киев нуждается в "перезагрузке" власти, обеспечить которую могут только досрочные выборы Рады и главы государства.
"Но власть на это идти не хочет. Заставить ее может только
внешнее давление, а если быть точным –
только Дональд Трамп. Это
единственный человек в мире, которого по-настоящему боится Порошенко", – заявил
Андрей Артеменко.
Также парламентарий рассказал о плане по снятию
санкций с России, который доставлен в США. В его составлении приняли
участие несколько десятков депутатов Верховной рады из разных фракций: они проработали компромисс по урегулированию ситуации на востоке Украины.Один из пунктов касается Крыма. В
документе предлагается провести на Украине референдум по вопросу о том, следует
ли полуостров "сдать России в аренду". Кроме того, план содержит данные о причастности украинского
лидера к коррупции. "Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным
компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США
и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке",
– цитирует Артеменко Strana.ua.
Ранее газета The New York Times
опубликовала предложения по отмене антироссийских санкций, подготовленные украинскими депутатами. Документ был передан Майклу Флинну,
занимавшему должность помощника президента США по национальной безопасности, за неделю до его отставки, отмечает издание.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:28
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сегодня, 20:43
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сегодня, 20:29
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