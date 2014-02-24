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Почему поругались Москва и Душанбе
23 декабря 2016, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24
Решение вступило в силу 23 декабря в 10:00 по московскому
времени, заявил начальник департамента гражданской авиации Минтранса
Таджикистана Юсуф Рахмонов. "В качестве ответной меры мы закрываем четыре
рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара,
Уфы, Челябинска и Красноярска", – отметил он.Днем ранее в Минтрансе России заявили, что с пятницы 23
декабря приостанавливают полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы. Причина в том, что Душанбе никак не может согласовать рейсы
российской авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковский."22 декабря завершились переговоры авиавластей России и
Таджикистана. Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении
между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года не
согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского
авиаперевозчика – авиакомпании "Ямал", – передает сообщение Минтранса RT.В итоге Таджикистан разрешил авиакомпании "Ямал"
совершить один чартерный рейс, но лишь для того, чтобы забрать пассажиров из
Жуковского.Москва и Душанбе временно прервали авиасообщение, начиная с нуля
часов 22 декабря. Поводом послужили неудачные переговоры о полетах авиакомпании
"Ямал" из аэропорта Жуковский Московской области в Душанбе и Худжанд.
Таджикистан отказался согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" как
нарушающие условия паритетного соглашения. Российские представители в ответ
напомнили, что Душанбе принял условия перевозок 7 ноября 2016 года. Что же
касается опасений таджикской стороны о наращивании Россией объема перелетов из
Москвы, то подмосковный Жуковский не относится к столичному авиаузлу.
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