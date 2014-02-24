Почему поругались Москва и Душанбе

23 декабря 2016, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24



Почему поругались Москва и Душанбе

Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России.Решение вступило в силу 23 декабря в 10:00 по московскомувремени, заявил начальник департамента гражданской авиации МинтрансаТаджикистана Юсуф Рахмонов. "В качестве ответной меры мы закрываем четыререйса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара,Уфы, Челябинска и Красноярска", – отметил он.Днем ранее в Минтрансе России заявили, что с пятницы 23декабря приостанавливают полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы. Причина в том, что Душанбе никак не может согласовать рейсыроссийской авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковский."22 декабря завершились переговоры авиавластей России иТаджикистана. Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщениимежду странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года несогласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российскогоавиаперевозчика – авиакомпании "Ямал", – передает сообщение Минтранса RT.В итоге Таджикистан разрешил авиакомпании "Ямал"совершить один чартерный рейс, но лишь для того, чтобы забрать пассажиров изЖуковского.Москва и Душанбе временно прервали авиасообщение, начиная с нулячасов 22 декабря. Поводом послужили неудачные переговоры о полетах авиакомпании"Ямал" из аэропорта Жуковский Московской области в Душанбе и Худжанд.Таджикистан отказался согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" какнарушающие условия паритетного соглашения. Российские представители в ответнапомнили, что Душанбе принял условия перевозок 7 ноября 2016 года. Что жекасается опасений таджикской стороны о наращивании Россией объема перелетов изМосквы, то подмосковный Жуковский не относится к столичному авиаузлу.

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