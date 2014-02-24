Почему пропадает Владимир Путин

26 марта 2017, воскресенье, 17:29 – СОЧИ-24



Почему пропадает Владимир Путин

Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней.О том, почему исчезает глава государства время от времени исчезает из поля зрения общественности, Андрею Колесникову и его коллеге из Израиля стало известно совершенно случайно. Иностранный журналист принял решение не предавать огласке эту информацию.Колесников же приоткрыл завесу тайны во время записи телепередачи для канала НТВ. "Я же занимаюсь свободной журналистикой!" – объяснил своей поведение он.По словам журналиста, если Путина куда-то пропадает, значит он готовится к чему-то. Колесников отметил, что перед какими-то большими мероприятиями глава государства может исчезнуть сразу на три дня. По всей видимости, российский лидер со всей ответственность подходит к своим обязанностям и старается не отвлекаться на мелочи во время подготовки к важному событию. Напомним, Колесникова называют любимым журналистом Путина. Как писали Dni.Ru, недавно он раскрыл новые факты из жизни президента страны.Важно отметить, что журналист за время работы в кремлевском пуле успел установить достаточно тесные отношения с главой государства. Однажды Путин даже прокомментировал внешний вид Колесникова. "Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – рассказал журналист.

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