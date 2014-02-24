ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Почему пропадает Владимир Путин

26 марта 2017, воскресенье, 17:29 – СОЧИ-24

Почему пропадает Владимир Путин
Почему пропадает Владимир Путин
Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней.
О том, почему исчезает глава государства время от времени исчезает из поля зрения общественности, Андрею Колесникову и его коллеге из Израиля стало известно совершенно случайно. Иностранный журналист принял решение не предавать огласке эту информацию.Колесников же приоткрыл завесу тайны во время записи телепередачи для канала НТВ. "Я же занимаюсь свободной журналистикой!" – объяснил своей поведение он.По словам журналиста, если Путина куда-то пропадает, значит он готовится к чему-то. Колесников отметил, что перед какими-то большими мероприятиями глава государства может исчезнуть сразу на три дня. По всей видимости, российский лидер со всей ответственность подходит к своим обязанностям и старается не отвлекаться на мелочи во время подготовки к важному событию. Напомним, Колесникова называют любимым журналистом Путина. Как писали Dni.Ru, недавно он раскрыл новые факты из жизни президента страны.Важно отметить, что журналист за время работы в кремлевском пуле успел установить достаточно тесные отношения с главой государства. Однажды Путин даже прокомментировал внешний вид Колесникова. "Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – рассказал журналист.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:46
Московскую полицию похвалили за профессионализм

Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции. Так оценил действия стражей порядка глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников...»

сегодня, 18:14
В Донбассе разбился военный украинский вертолет

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины разбился в Донбассе..»

сегодня, 17:29
Почему пропадает Владимир Путин

Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»

сегодня, 16:59
В Москве в развалинах дома ищут колбу с сибирской язвой

Сотрудники МЧС в Москве проверяют информацию об обнаружении колбы с опасным веществом..»

сегодня, 16:46
На "Евровидение" предложили отправить Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко впечатлила мир своими вокальными талантами. Политика предложили отправить на "Евровидение"...»

сегодня, 16:29
Украине грозит остановка всех АЭС

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»

сегодня, 14:28
От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек

Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»

сегодня, 14:15
В подъезде на севере Москвы подожгли человека

В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:46
Московскую полицию похвалили за профессионализм

Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции. Так оценил действия стражей порядка глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников...»

сегодня, 18:14
В Донбассе разбился военный украинский вертолет

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины разбился в Донбассе..»

сегодня, 17:29
Почему пропадает Владимир Путин

Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»

сегодня, 16:59
В Москве в развалинах дома ищут колбу с сибирской язвой

Сотрудники МЧС в Москве проверяют информацию об обнаружении колбы с опасным веществом..»

сегодня, 16:46
На "Евровидение" предложили отправить Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко впечатлила мир своими вокальными талантами. Политика предложили отправить на "Евровидение"...»

сегодня, 16:29
Украине грозит остановка всех АЭС

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»

сегодня, 14:28
От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек

Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»

сегодня, 14:15
В подъезде на севере Москвы подожгли человека

В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.