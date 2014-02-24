Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

15 февраля 2017, среда, 21:14 – ИА СОЧИ-24



Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов.Все точки над i, вероятно будут расставлены во время встречи Дональда Трампа иВладимира Путина. Известно, что переговоры лидеров двух мировых державнаходятся в стадии подготовки, но конкретная дата и место их проведения поканеизвестны. С большой долей вероятности они пройдут в Любляне – столицеСловении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, 15февраля, что Россия надеется на позитивную повестку двусторонней встречипрезидентов. "Есть договоренности о встрече наших президентов – России иСША, идет интенсивная подготовка повестки", – сказала сенатор.Уже после этого заявления главы верхней палаты парламентаДональд Трамп на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взятРоссией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению кРоссии?" – написал президент США. Некоторые подписчики, правда, поднялиТрампа на смех: "Так теперь у тебя в руках весь политический спектр, а этовсе, до чего ты додумался? Бесполезный…", "У вас синдромОбамы-Туретта. Вы не можете говорить "но Обама" каждый раз, когда увас проблемы. Отвечайте сами за себя", " О, Господи. Келлиэнн, Райнс,Шон, Иванка, кто-нибудь, просто отберите у него телефон", – пишуткомментаторы. Начало заочной дискуссии дал накануне пресс-секретарь Трампа.Шон Спайсер впервые изложил официальную позицию руководства США по Крыму. Пословам помощника американского лидера, Трамп дал ясно понять, что ожидаетвозвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе.Получается, что Дональд Трамп, заняв кабинет в Белом доме,кардинально изменил свою позицию по статусу Крыма. Напомним, что летом 2016года во время своей предвыборной кампании Трамп говорил совсем противоположное.Тогда кандидат на пост президента США заверял, что обязательно разберется с крымскойпроблемой. В интервью телеканалу ABC он подтвердил, что в случае избранияпрезидентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятиисанкций."Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией,а не там, где они были. И это тоже надо рассмотреть", – сказал тогда Трампи добавил, что хорошие отношения с Россией помогли бы США избавиться от"Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная вРоссии).Почему Дональд Трамп "перекрасился"? Ответ очевиден:в пылу предвыборной риторики политики зачастую раздают невыполнимые обещания и делаютгромкие заявления, рассчитанные, в том числе, и на слушателей за рубежом. Вэтом случае, вероятно, так и было: Трамп умаслил Москву, сделав ласкающееслух россиян заявление. Но надо отметить, что уже тогда, сразу же после этихслов Трампа, в России призвали не делать поспешных выводов только лишь наосновании сказанного кандидатом во время предвыборной кампании.

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