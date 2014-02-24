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Почему Трамп водит за нос Порошенко

23 марта 2017, четверг, 09:43 – ИА СОЧИ-24

Почему Трамп водит за нос Порошенко
Почему Трамп водит за нос Порошенко
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о подготовке встречи главы государства Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом. Примечательно, что Белый дом не торопится выполнять данное Киеву обещание.
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил, что переговоры президентов находятся в стадии серьезной подготовки. Климкин подчеркнул, что встреча не затягивается, а откладывается из-за весомых причин, сообщает Liga.net."По ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования", – отметил глава украинского МИДа. "Происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения, поэтому встречу надо хорошо подготовить", – добавил он.По словам Климкина, к грядущим консультациям не следует относиться как к формальности. "Встреча – резюме подготовки. А за всем этим – результат серьезной работы", – пояснил чиновник.Он напомнил, что Петр Порошенко дважды беседовал с Дональдом Трампом по телефону. "Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Второй был действительно глубоким по смыслу, Трамп был подготовлен", – сообщил министр. "Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор", – заверил Климкин. Впрочем, от подобных заявлений веет лукавством. Украинские СМИ давно пишут, что Вашингтон намерен укрепить отношения с Киевом, но факты говорят об обратном. Никаких шагов в этом направлении сделано не было, а упомянутому главой МИДа телефонному разговору США почти не придали значения. Ранее
замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что дипломаты делают все возможное для скорейшей встречи глав двух стран. При этом с Петром Порошенко американский лидер увидится раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:31
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В Чикаго медики сделали уникальную операцию девочке из африканской страны Кот-д'Ивуар. Малышка родилась с так называемым паразитическим близнецом – у нее четыре ноги и два позвоночника...»

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