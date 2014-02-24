Почему Трамп водит за нос Порошенко

23 марта 2017, четверг, 09:43 – ИА СОЧИ-24



Почему Трамп водит за нос Порошенко

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о подготовке встречи главы государства Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом. Примечательно, что Белый дом не торопится выполнять данное Киеву обещание.Руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил, что переговоры президентов находятся в стадии серьезной подготовки. Климкин подчеркнул, что встреча не затягивается, а откладывается из-за весомых причин, сообщает Liga.net."По ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования", – отметил глава украинского МИДа. "Происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения, поэтому встречу надо хорошо подготовить", – добавил он.По словам Климкина, к грядущим консультациям не следует относиться как к формальности. "Встреча – резюме подготовки. А за всем этим – результат серьезной работы", – пояснил чиновник.Он напомнил, что Петр Порошенко дважды беседовал с Дональдом Трампом по телефону. "Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Второй был действительно глубоким по смыслу, Трамп был подготовлен", – сообщил министр. "Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор", – заверил Климкин. Впрочем, от подобных заявлений веет лукавством. Украинские СМИ давно пишут, что Вашингтон намерен укрепить отношения с Киевом, но факты говорят об обратном. Никаких шагов в этом направлении сделано не было, а упомянутому главой МИДа телефонному разговору США почти не придали значения. Ранеезамглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что дипломаты делают все возможное для скорейшей встречи глав двух стран. При этом с Петром Порошенко американский лидер увидится раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул он.

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