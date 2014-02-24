Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией

27 марта 2017, понедельник, 17:45 – СОЧИ-24



Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля.По словам Пономарева, Максакова и Вороненков до пяти часов утра пытались переправить одно из своих транспортных средств из Белоруссии на Украину. Однако с этим возникли определенные трудности. Дело в том, что на украинской границе заявили, что по законам страны въехать на ее территорию на автомобиле может только его владелец. Украинские пограничники поставили условие: или Вороненков сам лично на своем транспортном средстве пересекает границу Украины, или его автомобиль не будет допущен на территорию страны. Пономарев отметил, что экс-депутат Госдумы боялся сесть за руль и выехать с территории Украины даже в сторону Белоруссии, поскольку якобы опасался преследований со стороны российских спецслужб. Решение проблемы предложил Геращенко: по его совету Вороненков выехал с украинской территории, развернулся на нейтральной полосе между КПП двух государств, а затем вернулся обратно.Из-за того, что транспортировка автомобиля заняла всю ночь, на следующий день Вороненков отправился на встречу к Пономареву без супруги. Во время встречи два беглых депутата хотели обсудить запрос России в Интерпол, что грозило Вороненкову международным розыском.По словам Пономарева, экс-депутат якобы собирался в ближайшее время встретиться с кем-то из сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). "Возможно, они сказали ему что-то о том, как решить проблему с продажей квартир в Москве", – предположил Пономарев в интервью для РБК.Кроме того, Вороненков, по словам Пономарева, вынашивал план по созданию некоммерческого Центра украино-российских исследований, за две недели до своего убийства сообщив о соответствующих намерениях в администрацию президента Украины. "Он разговаривал с людьми в администрации президента и на этой неделе они должны были ему сделать какие-то контрпредложения по теме ЦУРР", – сказал Пономарев, при этом подчеркнув, что украинский бизнес охотно вложил бы средства в эту структуру.Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен в субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в украинской столице.

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