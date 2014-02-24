ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Почему вредно быть постоянно счастливым

10 марта 2017, пятница, 15:45 – ИА СОЧИ-24

Почему вредно быть постоянно счастливым
Почему вредно быть постоянно счастливым
В последние годы в мире главным маркером жизненного благополучия считается не богатство, а счастье – в погоне за новым мерилом успеха люди штудируют книги по саморазвитию, тратят деньги на различные тренинги, ищут советов, "как изгнать негативные мысли", у более успешных людей в соцсетях. Эта одержимость счастьем имеет темные и опасные стороны, убежден Свенд Бринкманн из Ольбургского университета в Дании.

"Мы думаем, что никогда не должны чувствовать себя менее счастливыми. Бытует мнение, что человеку постоянно нужно делать вид, что все хорошо", – говорит датский психолог.Общество подходит к той черте, когда люди не могут говорить о своих проблемах и заботах с друзьями, предупреждает специалист. Но без негативных проявлений в жизни человек не в состоянии оценить то хорошее, что с ним происходит. "И это прекрасно, когда время от времени мы грустим, злимся, чувствуем вину, стыд и, конечно, счастье", – добавил Бринкманн.тЗаставляя себя все время быть – или казаться – счастливым, в итоге человек выхолащивает свои эмоции. "Более того, ощущение счастья просто не может быть соответствующим ответом на все жизненные ситуации", – приводит слова ученого издание Independent.По мнению исследователя, мысли и эмоции должны отражать внутренний мир человека. Когда случается что-то плохое, мы должны позволять себе проявлять негативные чувства, потому что именно так мы воспринимаем мир в этот момент. Отчаянно пытаясь все время быть счастливым, справиться с выпавшими трудностями будет невозможно, полагает психолог.В связи с этим Бринкманн предостерегает компании, которые настаивают на постоянной жизнерадостности и показном оптимизме своих сотрудников. "Когда вы взаимодействуете с людьми, работаете в команде, эти черты личности становятся намного важнее. Поэтому мы уделяем им гораздо больше внимания – потому что мы хотим эксплуатировать людей и их эмоциональную жизнь. Я думаю, что это темная сторона позитивности. Наши чувства, как правило, становятся товарами, а это означает, что мы очень легко отчуждаемся от них", – считает эксперт.Ранее сообщалось о революционном открытии американских ученых. Как писали Dni.Ru, научным сотрудникам Солковского института в США удалось получить источник безграничного счастья. Они создали в лаборатории клетки, которые самостоятельно синтезируют
"гормон счастья" серотонин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:45
Под Петербургом девушку задавил поезд

Недалеко от станции Старый Петергоф в Ленинградской области под поезд попала девушка..»

сегодня, 19:43
Самым безопасным транспортом признаны самолеты

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»

сегодня, 19:16
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»

сегодня, 18:46
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся

На севере Москвы неизвестный попытался совершить ограбление в салоне сотовой связи..»

сегодня, 18:29
На западе Москвы случился обвал грунта

На западе Москвы на пешеходной дорожке произошел обвал грунта..»

сегодня, 18:29
Женщина пришла в сознание после семи лет комы

25-летняя Даниела Ковачевич из Сербии родила дочь, но после этого на долгие годы впала в бессознательное состояние. К изумлению окружающих, после семи лет комы молодая женщина пришла в сознание...»

сегодня, 18:14
Россия лишила топлива строптивую Украину

Поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены с 8 февраля. Это произошло из-за отсутствия у экспортера необходимых документов...»

сегодня, 18:00
На севере Москвы похитили ребенка

На севере Москвы на Новопесчаной улице был похищен ребенок..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:45
Под Петербургом девушку задавил поезд

Недалеко от станции Старый Петергоф в Ленинградской области под поезд попала девушка..»

сегодня, 19:43
Самым безопасным транспортом признаны самолеты

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»

сегодня, 19:16
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»

сегодня, 18:46
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся

На севере Москвы неизвестный попытался совершить ограбление в салоне сотовой связи..»

сегодня, 18:29
На западе Москвы случился обвал грунта

На западе Москвы на пешеходной дорожке произошел обвал грунта..»

сегодня, 18:29
Женщина пришла в сознание после семи лет комы

25-летняя Даниела Ковачевич из Сербии родила дочь, но после этого на долгие годы впала в бессознательное состояние. К изумлению окружающих, после семи лет комы молодая женщина пришла в сознание...»

сегодня, 18:14
Россия лишила топлива строптивую Украину

Поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены с 8 февраля. Это произошло из-за отсутствия у экспортера необходимых документов...»

сегодня, 18:00
На севере Москвы похитили ребенка

На севере Москвы на Новопесчаной улице был похищен ребенок..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.