Почему вредно быть постоянно счастливым

10 марта 2017, пятница, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Почему вредно быть постоянно счастливым

В последние годы в мире главным маркером жизненного благополучия считается не богатство, а счастье – в погоне за новым мерилом успеха люди штудируют книги по саморазвитию, тратят деньги на различные тренинги, ищут советов, "как изгнать негативные мысли", у более успешных людей в соцсетях. Эта одержимость счастьем имеет темные и опасные стороны, убежден Свенд Бринкманн из Ольбургского университета в Дании."Мы думаем, что никогда не должны чувствовать себя менее счастливыми. Бытует мнение, что человеку постоянно нужно делать вид, что все хорошо", – говорит датский психолог.Общество подходит к той черте, когда люди не могут говорить о своих проблемах и заботах с друзьями, предупреждает специалист. Но без негативных проявлений в жизни человек не в состоянии оценить то хорошее, что с ним происходит. "И это прекрасно, когда время от времени мы грустим, злимся, чувствуем вину, стыд и, конечно, счастье", – добавил Бринкманн.тЗаставляя себя все время быть – или казаться – счастливым, в итоге человек выхолащивает свои эмоции. "Более того, ощущение счастья просто не может быть соответствующим ответом на все жизненные ситуации", – приводит слова ученого издание Independent.По мнению исследователя, мысли и эмоции должны отражать внутренний мир человека. Когда случается что-то плохое, мы должны позволять себе проявлять негативные чувства, потому что именно так мы воспринимаем мир в этот момент. Отчаянно пытаясь все время быть счастливым, справиться с выпавшими трудностями будет невозможно, полагает психолог.В связи с этим Бринкманн предостерегает компании, которые настаивают на постоянной жизнерадостности и показном оптимизме своих сотрудников. "Когда вы взаимодействуете с людьми, работаете в команде, эти черты личности становятся намного важнее. Поэтому мы уделяем им гораздо больше внимания – потому что мы хотим эксплуатировать людей и их эмоциональную жизнь. Я думаю, что это темная сторона позитивности. Наши чувства, как правило, становятся товарами, а это означает, что мы очень легко отчуждаемся от них", – считает эксперт.Ранее сообщалось о революционном открытии американских ученых. Как писали Dni.Ru, научным сотрудникам Солковского института в США удалось получить источник безграничного счастья. Они создали в лаборатории клетки, которые самостоятельно синтезируют"гормон счастья" серотонин.

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