Почему женщины не получают оргазм

24 марта 2017, пятница, 11:15 – ИА СОЧИ-24



Почему женщины не получают оргазм

Угрюмая статистика указывает, что около 30% женщин никогда не испытывали удовольствия в постели, а ведь это так важно для их здоровья. Эксперт-сексолог назвал девять возможных причин аноргазмии у женщин.Слишком быстро!По словам сексолога, эксперта тренинг-центра "СЕКС.РФ" Елены Бэкман, в некоторых случаях женщина просто не успевает возбудиться из-за слишком короткой прелюдии. Специалист отмечает, что для выделения достаточного количества смазки даме требуется не менее 15 минут предварительных ласк. Поэтому либо надо продлить прелюдию, либо в течение 20 минут до секса походить с вагинальными шариками, пишет Teleprogramma. "Не проснулась" точка GИногда женщина не получает достаточной стимуляции загадочной области внутри влагалища, которая отвечает за вагинальный оргазм. Чтобы "разбудить" точку G, следует одновременно стимулировать ее и клитор. Либо пальцами, либо при помощи специальных тренажеров. И в последний момент прекратить манипуляции. На третий-пятый раз женщина испытает такой оргазм, о существовании которого даже не догадывалась.Слабость интимных мышцИногда женщина не получает удовольствие из-за неразвитых или утративших тонус мышц тазового дна. В этом случае влагалище недостаточно плотно прилегает к половому члену во время секса, и точка G не стимулируется. Чтобы решить проблему, нужно тренировать интимные мышцы с помощью вагинальных шариков со смещенным центром тяжести или тренажеров Кегеля. Хроническая усталостьСогласно исследованию тренинг-центра, 87% женщин соглашаются на секс с любимым, даже если не хотят этого! А вместе с тем в такие моменты усталость может помешать наступлению оргазма. Именно поэтому не стоит идти на поводу у мужчины и заставлять себя заниматься любовью.Психологическая травмаНекоторые женщины не могут получить сексуальное удовольствие из-за психологических проблем. Например, так бывает с жертвами сексуального насилия. Эту проблему может решить работа с психотерапевтом. Проблемы с самооценкойИногда дама просто не может расслабиться в постели, так как слишком озабочена внешним видом и недостатками фигуры. В этом случае нужно постараться отключиться от этих мыслей и сосредоточиться на удовольствии от процесса. Мало опытаЕсли женщина не знает своих эрогенных зон или мужчина не очень хорошо изучил партнершу, поэтому не знает, как ей нравится делать "это", оргазм может обойти ее стороной. В этом случае нужно только внимательно следить за реакциями тела на различные ласки. Гормональные нарушенияГормональный фон может меняться, что, в свою очередь, препятствует достижению оргазма. В этом случае стоит проконсультироваться с эндокринологом и сдать соответствующие анализы. Гинекологические заболеванияМочеполовые болезни, чрезмерная сухость, вагинизм, спайки, инфекции (включая заболевания, передающиеся половым путем) – все это делает оргазм невозможным, а половой акт – неприятным и болезненным. В этом случае проблему может решить только грамотный врач.

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