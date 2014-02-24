Почему женщины отказывают мужчинам в интиме

7 февраля 2017, вторник, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Почему женщины отказывают мужчинам в интиме

Многие мужчины, которым их вторые половинки в тот или иной момент отказали в интимной близости, пытались понять – в чем причина такого поведения. Специалисты исследовательского центра международной сети "Тренинг-центр "СЕКС.РФ" провели опрос с целью дать ответ на этот вопрос. Более того, удалось выяснить, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.Благодаря проведенному исследованию выяснилось, что 24% женщин хотят секса чаще своихпартнеров. А регулярно сталкиваются с отказами своей второй половинки в постели31% мужчин. Однако довольно высок процент пар, которым повезло, и их желаниявсегда совпадают (42%). Проблема несовпадения желаний растет по мере увеличения возраста женщины, а также более актуальна для длительных отношений, показало исследование."Не хотеть секса каждый день – это нормально. Мы немашины, а живые люди. Важно уважать партнера и с пониманием относиться к егосамочувствию", – говорит сексолог Наталья Романовская. "И следить за тем, чтобысекс все же был в вашей жизни, ведь если его нет, это чревато проблемами создоровьем и физическим, и психическим", – отмечает эксперт.По ее словам, главное помнить, что секс – этодобровольное мероприятие, которое должно доставлять удовольствие, а не досаду ираздражение. Интересно, что чаще всего женщины сами не знают, почемуотказываются от секса.Так, 36% опрошенных затрудняются назвать причинуотказа, а 33% респонденток признались, что им мешает физическая усталость иплохое самочувствие. Внешние причины и обстоятельства называют лишь 7%. И то, идругое в совокупности останавливает 24%.Также женщины поделились секретом, что нужно сделать партнеру, чтобы настроить их на нужный лад. Самый популярный совет —ненавязчивые ласки (33%). На втором месте доверительный разговор – 24%, натретьем – расслабляющий массаж (23%). Просят просто подождать 9% респонденток, а 5%опрошенных вдохновят эксперименты в сексе. В строке "Предложите свой вариант"женщины написали следующее: "обнять и успокоить", "быть рядом", "порадоватьподарком" и "пусть даст денег на "лубутены".Некоторые женщины также признались, что используют секс какспособ давления на мужчину. Очень часто этим занимаются 3% опрошенных. Прибегаютк этому методу иногда – 27%. При этом выяснилось, что чем старше женщина, тем чаще она применяет подобную хитрость. Тем не менее 60% никогда не манипулировали своими партнерамипри помощи секса.

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