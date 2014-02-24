ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Почему женщины отказывают мужчинам в интиме

7 февраля 2017, вторник, 18:30 – ИА СОЧИ-24

Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
Многие мужчины, которым их вторые половинки в тот или иной момент отказали в интимной близости, пытались понять – в чем причина такого поведения. Специалисты исследовательского центра международной сети "Тренинг-центр "СЕКС.РФ" провели опрос с целью дать ответ на этот вопрос. Более того, удалось выяснить, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Благодаря проведенному исследованию выяснилось, что 24% женщин хотят секса чаще своих
партнеров. А регулярно сталкиваются с отказами своей второй половинки в постели
31% мужчин. Однако довольно высок процент пар, которым повезло, и их желания
всегда совпадают (42%). Проблема несовпадения желаний растет по мере увеличения возраста женщины, а также более актуальна для длительных отношений, показало исследование.
"Не хотеть секса каждый день – это нормально. Мы не
машины, а живые люди. Важно уважать партнера и с пониманием относиться к его
самочувствию", – говорит сексолог Наталья Романовская. "И следить за тем, чтобы
секс все же был в вашей жизни, ведь если его нет, это чревато проблемами со
здоровьем и физическим, и психическим", – отмечает эксперт.
По ее словам, главное помнить, что секс – это
добровольное мероприятие, которое должно доставлять удовольствие, а не досаду и
раздражение. Интересно, что чаще всего женщины сами не знают, почему
отказываются от секса.
Так, 36% опрошенных затрудняются назвать причину
отказа, а 33% респонденток признались, что им мешает физическая усталость и
плохое самочувствие. Внешние причины и обстоятельства называют лишь 7%. И то, и
другое в совокупности останавливает 24%.
Также женщины поделились секретом, что нужно сделать партнеру, чтобы настроить их на нужный лад. Самый популярный совет —
ненавязчивые ласки (33%). На втором месте доверительный разговор – 24%, на
третьем – расслабляющий массаж (23%). Просят просто подождать 9% респонденток, а 5%
опрошенных вдохновят эксперименты в сексе. В строке "Предложите свой вариант"
женщины написали следующее: "обнять и успокоить", "быть рядом", "порадовать
подарком" и "пусть даст денег на "лубутены".Некоторые женщины также признались, что используют секс как
способ давления на мужчину. Очень часто этим занимаются 3% опрошенных. Прибегают
к этому методу иногда – 27%. При этом выяснилось, что чем старше женщина, тем чаще она применяет подобную хитрость. Тем не менее 60% никогда не манипулировали своими партнерами
при помощи секса.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.