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Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
7 февраля 2017, вторник, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Благодаря проведенному исследованию выяснилось, что 24% женщин хотят секса чаще своих
партнеров. А регулярно сталкиваются с отказами своей второй половинки в постели
31% мужчин. Однако довольно высок процент пар, которым повезло, и их желания
всегда совпадают (42%). Проблема несовпадения желаний растет по мере увеличения возраста женщины, а также более актуальна для длительных отношений, показало исследование.
"Не хотеть секса каждый день – это нормально. Мы не
машины, а живые люди. Важно уважать партнера и с пониманием относиться к его
самочувствию", – говорит сексолог Наталья Романовская. "И следить за тем, чтобы
секс все же был в вашей жизни, ведь если его нет, это чревато проблемами со
здоровьем и физическим, и психическим", – отмечает эксперт.
По ее словам, главное помнить, что секс – это
добровольное мероприятие, которое должно доставлять удовольствие, а не досаду и
раздражение. Интересно, что чаще всего женщины сами не знают, почему
отказываются от секса.
Так, 36% опрошенных затрудняются назвать причину
отказа, а 33% респонденток признались, что им мешает физическая усталость и
плохое самочувствие. Внешние причины и обстоятельства называют лишь 7%. И то, и
другое в совокупности останавливает 24%.
Также женщины поделились секретом, что нужно сделать партнеру, чтобы настроить их на нужный лад. Самый популярный совет —
ненавязчивые ласки (33%). На втором месте доверительный разговор – 24%, на
третьем – расслабляющий массаж (23%). Просят просто подождать 9% респонденток, а 5%
опрошенных вдохновят эксперименты в сексе. В строке "Предложите свой вариант"
женщины написали следующее: "обнять и успокоить", "быть рядом", "порадовать
подарком" и "пусть даст денег на "лубутены".Некоторые женщины также признались, что используют секс как
способ давления на мужчину. Очень часто этим занимаются 3% опрошенных. Прибегают
к этому методу иногда – 27%. При этом выяснилось, что чем старше женщина, тем чаще она применяет подобную хитрость. Тем не менее 60% никогда не манипулировали своими партнерами
при помощи секса.
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