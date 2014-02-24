"Почта России" повышает тарифы

17 февраля 2017, пятница, 15:00 – ИА СОЧИ-24



"Почта России" повышает тарифы

Цены на отправку писем с помощью "Почты России" вырастут в 2017 году. Глава компании Дмитрий Страшнов заявил, что этот процесс пройдет в пределах инфляции."Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции", – цитирует Дмитрия Страшнова агентство "Интерфакс".Между тем руководство "Почты России" планирует поднять зарплаты своим сотрудникам, заявил гендиректор по посылочному бизнесу Сергей Малышев. По его словам, к лету 2017 года организация сократит управленческий аппарат в столице. Таким образом, зарплата сотрудников к этому времени вырастет в среднем на 35%. Сергей Малышев отметил, что, например, оплата труда начальника отделения вырастет с 50-53 тысяч рублей до 70-75 тысяч рублей. "Мы приняли решение сделать упор на качество и закрепить эти 53 тысяч рублей с учетом всех надбавок. Дальше на эту сумму накладываются три ключевых KPI: это отсутствие жалоб, своевременность оприходования письменной корреспонденции и посылок, третий параметр – это ошибки, которые операторы делают в системе", – пояснил он. Согласно расчетам руководства компании, зарплата пеших курьеров в Москве поднимется до 25 тысяч рублей. Операторы отделений "Почты России", в свою очередь, будут получать более 30 тысяч рублей.Гендиректор по посылочному бизнесу отметил, что в первое время такие меры по оптимизации персонала будут действовать в рамках эксперимента только в столице. "Как только в Москве будет какой-то результат, мы проект сделаем на все макрорегионы", – заключил он. Напомним, Дмитрий Страшнов в 2014 году получил премию в размере 95,4 миллиона рублей. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подтвердил, что все надбавки руководству "Почты России" выплачиваются строго в соответствии с законодательством.

СОЧИ 24