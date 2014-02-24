Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату

16 января 2017, понедельник, 11:15 – ИА СОЧИ-24



Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату

В офтальмологическое отделение областной больницы Челябинска с проникающим ранением глаза был доставлен ребенок из Копейска, передает URA.Ru. Выяснилось, что 11-летний мальчик нашел травматический пистолет и начал стрелять по мишеням, в результате чего одна из пуль рикошетом отлетела в глаз его восьмилетнему брату. Следственный комитет и подразделение по делам несовершеннолетних проводят проверку.

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