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Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

30 декабря 2016, пятница, 17:46 – ИА СОЧИ-24

Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru. Ранее сообщалось, что мужчина перенес инсульт. Любимая детьми со всего света угощение "киндер-сюрприз" появилось в продаже в 1974 году и за это время стало только популярнее, став для многих своеобразным символом детства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

сегодня, 17:46
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

сегодня, 16:14
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

сегодня, 16:01
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Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

сегодня, 15:59
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»
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