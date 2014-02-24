Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru. Ранее сообщалось, что мужчина перенес инсульт. Любимая детьми со всего света угощение "киндер-сюрприз" появилось в продаже в 1974 году и за это время стало только популярнее, став для многих своеобразным символом детства.
Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»
Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»