Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный
12 января 2017, четверг, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный
В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина. Четверо мужчин в маске ворвались в здание, похитили украшения и скрылись.Злоумышленники покинули место преступления на автомобиле, передает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители ввели в действие план "Перехват".
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Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»
Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»
Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»