Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
10 января 2017, вторник, 15:13 – ИА СОЧИ-24
Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
Во время поездки по подмосковным Люберцам водитель автомобиля Mazda почувствовал недомогание и остановился перед остановкой общественного транспорта на Смирновской улице. Спустя несколько минут машина резко сорвалась с места и, перелетев через бордюр, врезалась в остановочный павильон, сбив трех человек. По предварительным данным, находившийся за рулем 42-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Очевидцы засняли на видео место происшествия. Запись показал портал Life.ru.
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