Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
30 января 2017, понедельник, 16:46 – ИА СОЧИ-24
Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
Врач Подольской городской больницы № 2 надругался над пациенткой, которая находилась в реанимации. Женщина не могла дать отпор медику из-за того, что находилась под действием седативных препаратов.В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Врачу грозит увольнение, передает Life.ru. C сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли объяснительные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»