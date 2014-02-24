Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации

30 января 2017, понедельник, 17:31 – ИА СОЧИ-24



Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации

Врач Подольской городской больницы № 2 надругался над пациенткой, которая находилась в реанимации. В произошедшем разбираются сотрудники регионального управления Следственного комитета.По предварительным данным, происшествие случилось еще в ночь с 4 на 5 января, однако известно об этом стало только спустя несколько недель. Предположительно, врач воспользовался тем, что женщина находилась под действием седативных препаратов, и изнасиловал ее.В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. "В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления врач находился в состоянии алкогольного опьянения.Врачу грозит увольнение, передает Life.ru. "Думаю, что пока только один человек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит, – заявил замглавврача больницы Андрей Потураев. Он отметил, что предполагаемый злоумышленник является квалифицированным специалистом и работал в учреждении с мая 2016 года.C сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли объяснительные. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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