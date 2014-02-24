Под Петербургом в пруду утонул ребенок

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Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований сегодня, 20:29 Международный союз биатлонистов отстранил от участия в международных соревнованиях россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову..»



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