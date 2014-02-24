Под Петербургом в пруду утонул ребенок

На одном из дачных участков в в деревне Логи Ленинградской области утонул 6-летний ребенок. Тело мальчика нашла его мать, после чего она вызвала сотрудников правоохранительных органов.На месте происшествия работают полицейские. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.
Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»
Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»