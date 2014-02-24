Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

15 января 2017, воскресенье, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти."В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятсяследственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотренвопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", -говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Тамбовской области.Как сообщили в правоохранительных органах, в одном из домов рабочего поселка Сосновка были обнаруженытела трех человек. По версии следствия, рано утром 14 января подросток "на фонескладывающихся личных неприязненных отношений", вызванных семейнымиссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящимродственникам. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на местепроисшествия. Отец был доставлен в больницу, где черезнепродолжительное время также умер.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц". Озвучены и основные версии жестокого убийства. По предварительной информации, 17-летний молодойчеловек попросил у родственников взаймы 200 тысяч рублей, но получилотказ, сообщает "МК". Именно это стало причиной мести. Кроме того, послесмерти матери и появления у отца новой подруги парень замкнулся в себе иякобы даже связался с некими сектантами. Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам молодой человек учился в местном ПТУ.Как пишет "Комсомольская правда", после убийства родных он прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь. Многие жители Сосновки предполагают, что якобы под воздействием наркотиков парень пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. Юноше предстоит пройти медэкспертизу.

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