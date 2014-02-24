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Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

15 января 2017, воскресенье, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти.
"В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся
следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", -
говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Тамбовской области.Как сообщили в правоохранительных органах, в одном из домов рабочего поселка Сосновка были обнаружены
тела трех человек. По версии следствия, рано утром 14 января подросток "на фоне
складывающихся личных неприязненных отношений", вызванных семейными
ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим
родственникам. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте
происшествия. Отец был доставлен в больницу, где через
непродолжительное время также умер.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц". Озвучены и основные версии жестокого убийства. По предварительной информации, 17-летний молодой
человек попросил у родственников взаймы 200 тысяч рублей, но получил
отказ, сообщает "МК". Именно это стало причиной мести. Кроме того, после
смерти матери и появления у отца новой подруги парень замкнулся в себе и
якобы даже связался с некими сектантами. Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам молодой человек  учился в местном ПТУ.Как пишет "Комсомольская правда", после убийства родных он прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь. Многие жители Сосновки предполагают, что якобы под воздействием наркотиков парень пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. Юноше предстоит пройти медэкспертизу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:14
В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу..»

сегодня, 16:28
Россиянам повысят пенсии

Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей...»

сегодня, 15:29
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»

сегодня, 15:01
19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

Столичная полиция задержала юношу. Выяснилось, что автомобиль, из которого он стрелял на Ленинградском шоссе в Москве, принадлежит его матери...»

сегодня, 15:01
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

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сегодня, 12:00
Самолет попал в аварию в Домодедово

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сегодня, 11:29
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