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Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
15 января 2017, воскресенье, 15:29 – ИА СОЧИ-24
"В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся
следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", -
говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Тамбовской области.Как сообщили в правоохранительных органах, в одном из домов рабочего поселка Сосновка были обнаружены
тела трех человек. По версии следствия, рано утром 14 января подросток "на фоне
складывающихся личных неприязненных отношений", вызванных семейными
ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим
родственникам. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте
происшествия. Отец был доставлен в больницу, где через
непродолжительное время также умер.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц". Озвучены и основные версии жестокого убийства. По предварительной информации, 17-летний молодой
человек попросил у родственников взаймы 200 тысяч рублей, но получил
отказ, сообщает "МК". Именно это стало причиной мести. Кроме того, после
смерти матери и появления у отца новой подруги парень замкнулся в себе и
якобы даже связался с некими сектантами. Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам молодой человек учился в местном ПТУ.Как пишет "Комсомольская правда", после убийства родных он прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь. Многие жители Сосновки предполагают, что якобы под воздействием наркотиков парень пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. Юноше предстоит пройти медэкспертизу.
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