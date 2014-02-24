Подчиненные Голодец подрались в центре Москвы

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов в центре Москвы. В потасовке участвовали более 20 человек. Инцидент произошел в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице, где чиновники устроили вечеринку. В разгар праздника подчиненные Ольги Голодец вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с другой компанией, отдыхавшей в заведении. Оппонентами чиновников оказались сотрудники частной фирмы.Словесная перепалка быстро переросла в драку, охранникам бара пришлось разнимать разбушевавшихся мужчин, сообщает Life.ru. "Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчиненных Ольги Голодец скрылись", – рассказал собеседник издания. На место происшествия была вызвана полиция. Стражи порядка опросили участников потасовки, а сбежавших объявили в розыск.О побоях заявили лишь работники правительства, в частности помощник зампреда Илья Баринов. Он рассказал, что несколько человек избили его у входа в "Кадриль". "Наряд полиции вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Он также участвовал в драке, но повреждений не получил", – уточнил собеседник издания. Напомним, что без драки не обошелся и корпоратив членов украинской партии "Блок Петра Порошенко". За час депутаты умудрились ввязаться сразу в две потасовки. Многие VIP-гости ушли с вечеринки через полчаса после начала, опасаясь внимания карауливших у входа журналистов.Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. Президент Украины удивил соратников идеализированным докладом о положении дел в стране.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»