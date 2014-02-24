Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео
26 декабря 2016, понедельник, 18:15 – ИА СОЧИ-24
Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео
Сотрудникам МЧС удалось успешно извлечь из воды фрагменты рухнувшего Ту-154. Среди прочих деталей, спасатели обнаружили механизм управления самолетом. Видео было опубликовано Russia Today.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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