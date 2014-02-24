Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео



Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ сегодня, 17:29 Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»

Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала" сегодня, 17:13 В Москве во время съемки передачи "Первого канала" случилось страшное происшествие. Медведь набросился на одну из участниц программы и повалил на пол...»

Савченко предложили переехать в Крым сегодня, 17:01 Надежду Савченко пригласили жить в Крым. На полуострове нардепу найдут достойное занятие, пообещал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев...»

Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты сегодня, 17:00 Водолазы обнаружили в Черном море на глубине 27 метров фюзеляж самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Обломки лежат на дне примерно в миле от берега...»