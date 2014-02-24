Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе
25 декабря 2016, воскресенье, 10:29 – ИА СОЧИ-24
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При это мужчина пытался покинуть территорию России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Была установлены личность задержанного.Им оказался сожитель родственницы жертвы 1995 года рождения, передает передает РИА Новости. "В ходе допроса он признал свою вину", – заявила помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. Напомним, накануне, 24 декабря, Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок. Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник.
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Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»