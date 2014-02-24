ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

25 декабря 2016, воскресенье, 10:29 – ИА СОЧИ-24

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину.
Подозреваемого
задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При это мужчина пытался
покинуть территорию России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Была установлены личность задержанного.Им оказался сожитель родственницы жертвы 1995
года рождения, передает
передает РИА Новости. "В ходе допроса он признал свою вину", – заявила помощник
руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Напомним, накануне, 24 декабря, Следственный
комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства
12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки
обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На
момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и
четырехлетний ребенок.
Следователи
допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки,
но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле
несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю
зарезал родственник. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.